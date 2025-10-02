Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

18.1°

Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

18.1°

Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

18.1°
El mundo.

Choque de aviones en el aeropuerto de "La Guardia" en Nueva York

El siniestro se dio a baja velocidad cuando el ala de un avión que se preparaba para despegar golpeó el fuselaje de otra aeronave.

Las dos aeronaves implicadas. Foto: NA

Dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron a baja velocidad el miércoles por la noche mientras circulaban por la pista de rodaje del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, hiriendo al menos a una persona, segú información de la agencia Xinhua.

En un comunicado de Delta se indica que la colisión ocurrió cuando el ala de un avión que se preparaba para despegar con destino a Roanoke, Virginia, golpeó el fuselaje de otro avión que había llegado desde Charlotte, Carolina del Norte.

Noticias Relacionadas

La aerolínea informó que un auxiliar de vuelo sufrió una lesión menor y que ninguno de los pasajeros de ninguno de los vuelos resultó herido. La persona lesionada fue trasladada a un hospital, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

A pesar del incidente, la Autoridad Portuaria afirmó que no hubo impacto en las operaciones del aeropuerto.

La causa de la colisión se desconoce. "Delta trabajará con todas las autoridades relevantes para investigar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y nuestro personal está por encima de todo. Nos disculpamos con nuestros clientes por esta experiencia", declaró la aerolínea. (N/A)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Básquetbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE