En pleno Yom Kipur, un hombre ataca una sinagoga en Manchester y mata al menos dos personas

Cuando Gran Bretaña está atravesada por las divisiones de la guerra en Gaza y en el día de Yom Kipur, el más sagrado de los judíos, una sinagoga fue atacada en la mañana del jueves en Manchester, en un incidente que está siendo tratado como “un ataque terrorista”. Dos personas murieron cuando un automóvil se dirigió al grupo de fieles frente a la sinagoga y el atacante después siguió apuñalándolos con un cuchillo. Otras tres personas están gravemente heridas. El atacante no consiguió entrar al templo.

El atacante fue baleado y la policía alejó a la gente porque creía que tenía una bomba atada a su cuerpo. Un camión antiexplosivos se instaló frente a la sinagoga, detrás del cordón de seguridad. El hombre murió poco después. Robots antiexplosivos y sus expertos buscaban determinar si tenía un explosivo.

El ataque se produjo a las 9:31 de la mañana, cuando había muchas personas rezando en el templo de Heaton Park, un barrio donde vive la comunidad judía en Gran Mánchester.

La policía acudió a la sinagoga de Heaton Park a las 09:31 de la mañana, tras ser testigo de cómo un coche se dirigía hacia el público y de cómo un hombre era apuñalado. Una persona declaró a la BBC que la policía le dio al sospechoso un par de advertencias. No escuchó, así que abrieron fuego.

La policía declaró haber "declarado Plato", el código nacional utilizado por la policía y los servicios de emergencia al responder a un "ataque terrorista".

Protección a la Comunidad Judía

El primer ministro Sir Keir Starmer se encontraba en Copenhague en la cumbre europea, donde discutían la aparición de drones sobre el continente europeo. Regresó inmediatamente a Londres y convocará a su llegada al comité de emergencia Cobra.

Starmer afirmó que el ataque, ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, “lo hace aún más horrible”.

“Haremos todo lo posible para mantener a nuestra comunidad judía segura”, dijo Starmer, cuya familia es judía. “Se están desplegando 'recursos policiales adicionales' en las sinagogas de todo el Reino Unido”.

Nivel de Alerta Terrorista

El Palacio de Buckingham emitió un comunicado en nombre del Rey Carlos III. "Mi esposa y yo estamos profundamente conmocionados y entristecidos al enterarnos del horrible atentado en Mánchester, especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía", dice.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este terrible incidente y agradecemos enormemente la rápida actuación de los servicios de emergencia", escribió el rey Carlos III.

El nivel de amenaza terrorista del Reino Unido se está revisando.

El nivel de amenaza actual es considerable, el tercero más alto de cinco niveles. Este nivel lo establece el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo (JTAC).

La influencia de Gaza y el antisemitismo

Un padre y su hijo, que planeaban asistir a la sinagoga de Heaton Park más tarde, afirmaron que un ataque era "cuestión de tiempo".

Tras enterarse de la confirmación de la muerte de dos personas, Heath Showman, de 50 años, declaró: "Es impactante. Lo peor es no saber quién es". Añadió que un ataque como este era "cuestión de tiempo", dado el aumento del antisemitismo desde los atentados del 7 de octubre.

"Era cuestión de tiempo. Llevo 37 años viniendo a esta sinagoga y la seguridad ha aumentado cada año. La representación del conflicto en Gaza ha afectado a todo el pueblo judío", dijo.

Harry, su hijo de 18 años, añadió: "El odio siempre se dirige a los judíos cuando es el gobierno quien está haciendo esto", dijo.

El rabino Jonathan Romain, rabino emérito de la Sinagoga Maidenhead, declaró a la agencia de noticias PA que se sentía "consternado" por el ataque en Mánchester. (Clarín)