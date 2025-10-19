Millonario robo en el museo del Louvre en París: se llevaron nueve joyas de la colección de Napoleón

El Museo del Louvre de París sufrió un cinematográfico robo este domingo por la mañana en el que un grupo de delincuentes se llevó nueve piezas históricas de la colección de joyas de Napoleón.

"Se llevaron joyas de un valor incalculable", reconoció el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, quien también aseguró que se trataba de una banda que había hecho un reconocimiento previo.

Las autoridades confirmaron que los delincuentes entraron al museo más visitado del mundo a través de la fachada que da al río Sena, donde están realizando obras. Los ladrones utilizaron un montacargas y fingieron ser obreros para acceder directamente a la sala objetivo en la Galería de Apolo.

El ministro del Interior francés informó que los cristales que cubrían a las joyas fueron cortados con "una cortadora de disco", lo que indica que “era un equipo que había hecho reconocimiento previo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de romper las ventanas, robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia. Según Nuñez, la operación duró apenas "siete minutos".

El diario francés Le Parisien informó que una de las joyas robadas fue encontrada tiempo más tarde fuera del museo. Si bien no lo confirmaron, se trataría de la corona de la Emperatriz, que se habría roto.

El Museo Louvre cerró durante el resto del día por “razones excepcionales”, sin ofrecer mayores detalles sobre el robo. Hasta el momento no se reportaron heridos.

Un video de la escena mostró una multitud caótica de turistas mientras la policía cerraba las puertas del museo y las carreteras cercanas que conducen al complejo del palacio.

La Galería de Apolo, donde tuvo lugar el robo, exhibe una selección de las Joyas de la Corona Francesa.

El Louvre tiene una larga historia de robos e intentos de asaltos. El más famoso fue en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco, robada por Vincenzo Peruggia, un extrabajador que se escondió dentro del museo y salió con la pintura bajo su abrigo.

La obra de arte fue recuperada dos años después en Florencia, un episodio que ayudó a hacer del retrato de Leonardo da Vinci la obra de arte más conocida del mundo.

En 1983, dos piezas de armadura de la era del Renacimiento fueron robadas del Louvre y recuperadas casi cuatro décadas después. La colección del museo también carga con el legado de los saqueos de la era napoleónica, que continúan generando debates sobre restitución hoy en día.

El Louvre alberga más de 33.000 obras que abarcan antigüedades, escultura y pintura, desde Mesopotamia, Egipto y el mundo clásico hasta maestros europeos. Sus principales atracciones incluyen la Mona Lisa, así como la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia. (con información de TN)