Olimpo-Villa Mitre, el 1º-2º de Primera, se roba la atención de la octava fecha
Comienza a las 21, como los restantes cinco encuentros.
La programación del torneo de Primera tiene un partido excluyente, con Olimpo, el puntero, recibiendo a Villa Mitre, su escolta, desde las 21, por la octava fecha del segundo tramo.
Este encuentro será solamente con público local.
Después de esta jornada, restarán tres fechas para completar la fase regular del torneo Aldo "Bebe" Storti.
Tras este juego, al aurinegro le restará jugar con Estrella, Pueyrredón y San Lorenzo y al tricolor, con Bahiense, Liniers y 9 de Julio.
Entre los otros cinco encuentros de la fecha, habrá una particularidad: por primera vez se jugará un partido de torneo superior en la cancha auxiliar de Liniers, Tito Piro, donde el albinegro recibirá a Estudiantes.
A la vez, un cruce que hoy pone el cuarto puesto en juego tiene como protagonistas a Pacífico y Pueyrredón.
Napostá, aún con chances de ser número 1, espera por el tonificado San Lorenzo, que volvió a ganar la misma noche que inauguró el flamante piso.
Otro que busca seguir prendido en el lote de arriba es Bahiense del Norte, que espera por 9 de Julio.
Mientras que se juegan mucho L.N. Alem y Estrella (en cancha de Villa Mitre), en la búsqueda de evitar caer entre los cuatro.
Olimpo-Villa Mitre
Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).
Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Sam Inglera.
Novedades: en el aurinegro están todos a disposición. Mientras que el tricolor no cuenta con Manuel Iglesias y Lautaro Cavero.
Antecedente: en la primera parte, Olimpo le ganó de visitante a Villa Mitre, 104 a 72.
Pacífico-Pueyrredón
Cancha: William Harding Green (Pacífico).
Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Gabriel Jaramillo y Marcelo Gordillo.
Novedades: el verde no tiene a Matías Padilla (participando de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata). En tanto, Pueyrredón sufre la baja de Nicolás Renzi (golpe en una rodilla).
Antecedente: Pueyrredón 78, Pacífico 88.
Bahiense-9 de Julio
Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).
Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Lucas Andrés.
Novedades: a la baja de Juan Pedro Hollender (tobillo) en Bahiense se suma Bruno Lozano (fascitis). La visita continúa sin Santiago Boyé y Santiago Bussetti, recuperándose ambos.
Antecedente: 9 de Julio 68, Bahiense 95.
Napostá-San Lorenzo
Cancha: Antonio Palma (Napostá).
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Ariel Di Marco.
Novedades: en Napostá podría cambiarse Tomás Bruni, aunque recién empezó a mover, tras la lesión en la rodilla. En San Lorenzo regresa Rodrigo Arce y vuelve a la cancha Mariano Blanche.
Antecedente: San Lorenzo 56, Napostá 64.
Liniers-Estudiantes
Cancha: Tito Piro (cancha 2 de Liniers).
Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Joaquín Irrazábal.
Novedades: en el albinegro no juega Genaro Groppa, disputando los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. El albo, por su parte, está completo.
Antecedente: Estudiantes 81, Liniers 73.
L.N. Alem-Estrella
Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Joel Schenenco.
Novedades: en Alem regresan Mauro Zalguizuri y Antonio Iturrioz (ambos entre algodones), Patricio Zapata hoy tiene consulta con el médico tras resentirse de la rodilla (en el anterior juego), por lo tanto no jugaría. Y nuevamente está descartado Felipe Mandolesi, con tendinitis en el Aquiles.
Por el lado de Estrella, a las bajas de Julián Horvath, Federico Macías y Federico Lambrecht se suma Bruno Gigliotti, quien se lesionó una rodilla el último juego contra Pacífico.
Antecedente: Estrella 74, L.N. Alem 76.
Posiciones
Po. Equipo Pts. (Arrastre)
1º) Olimpo, 22,5 puntos (9,5)
2°) Villa Mitre, 22 (9)
3º) Napostá, 21,5 (9,5)
4º) Pacífico, 21 (8)
5°) Pueyrredón, 20,5 (8,5)
6º) Bahiense, 20 (9)
7º) L.N. Alem, 18 (8)
8º) Estudiantes, 17,5 (9,5)
9º) Estrella, 16,5 (7,5)
10º) 9 de Julio, 16 (7)
11º) Liniers, 15,5 (7,5)
12º) San Lorenzo, 15 (6)