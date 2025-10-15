Patagones: el Centro de Formación Profesional cumple 40 años

El Centro de Formación Profesional funciona en Juan de la Piedra 226

Una emblemática institución educativa de Patagones cumple cuatro décadas: el Centro de Formación Profesional. En este sentido, este jueves desde las 21, se llevará a cabo el agasajo en el salón de eventos de la Asociación Rural de Carmen de Patagones, al pie del Cerro de la Caballada.

Fue creado un 16 de octubre de 1985, con sus primeras actividades en la Escuela Primaria N° 14 “Mariano Zambonini”, de Carmen de Patagones, en forma conjunta con la rama Adultos.

“Inicialmente se dictaron tres cursos: cocinero, plomero y mecanógrafo, siendo sus instructores Isabel Aurora, Nelson Davies y Susana Gracioli, respectivamente”, indicó Matías Fernández, director del establecimiento.

Por otra parte, recordó que hubo un número importante de edificios de la sede en Carmen de Patagones “hasta llegar al actual espacio de la sede actual, en Juan de la Piedra 226 (la Estación del Ferrocarril)”.

Casi 17 mil alumnos se egresaron de la institución

En la lista figuran un anexo del hospital Pedro Ecay, el cuartel de Bomberos Voluntarios, en la calle Marcelino Crespo (entre Zambonini y Villegas), en España 192 y Bernardino Rivadavia 427.

Fernández indicó que la Dirección de Formación Profesional, dependiente de la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires, surge como uno de los ejes que apunta al cambio y al fortalecimiento de las relaciones entre la educación y el trabajo. (Agencia Carmen de Patagones)