¡Orgullo nacional! Las “Murciélagas” se consagraron bicampeonas del mundo

La Selección argentina de fútbol para ciegas, más conocida como “Las Murciélagas”, le ganó 2-0 a Inglaterra en la final y se consagró bicampeona del mundo en India.

Los goles fueron anotados por las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar, para redondear una campaña perfecta en la que no recibieron ni una anotación en contra.

En su camino al título, “Las Murciélagas” terminaron primeras en el Grupo B producto de sus triunfos ante Canadá (5-0) y Japón (1-0).

Ya en las semifinales, las jugadoras argentinas habían vencido 1-0 en el clásico sudamericano a Brasil, gracias al tanto de Agustina Medina cuando faltaban solo siete minutos para el final del encuentro.

De esta manera, “Las Murciélagas” consiguieron su segundo título mundial consecutivo, ya que en el 2023 se habían consagrado por primera vez al derrotar 2-1 a Japón en la final.