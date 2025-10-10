Desde el Consejo Escolar afirman que Fiorella Damiani será notificada de la decisión de suspenderla

El reemplazo de Damiani se concretará según el orden de la lista de la Libertad Avanza (Foto Archivo)

Luego de las sesión extraordinaria del Consejo Escolar que decidió la suspensión de Fiorella Damiani hasta que se resuelva su situación judicial, Lorena Misevich, ex presidenta del cuerpo y actual consejera, habló esta mañana con LU2 sobre la situación.

"Cuando nos enteramos por los medios de que Fiorella Damiani iba a ir a juicio, tomamos la decisión de hacer una sesión especial teniendo en cuento lo que dice el reglamento y aplicar el artículo que indica que si hay algún consejero que tiene una causa hay que suspenderla hasta que se expida la justicia sobre el mismo", afirmó Misevich.

Lo que indica la reglamentación interna por parte del Consejo Escolar es que hay que notificarle a Damiani de la situación en el plazo de 5 días y es lo que se va a realizar teniendo en cuenta la decisión de suspensión tomada por sus colegas.

En el caso de su reemplazo, la ex presidenta dijo: "Debe seguirse el orden de la lista que en su momento se armó en las elecciones pasadas, de no haber suplentes que acepten el puesto, tiene que ser el partido quien tome la decisión. Ocurrió con Felipe Ferrández en su momento y se aplicó el reglamento de manera adecuada", sostuvo.

Fiorella Damiani no se presentó en el día de ayer cuando fue la asamblea que iba a tratar su suspensión, ante las especulaciones de actos dilatorios por parte de la implicada, Misevich fue contundente:

"No creo, todos los consejeros/as sabemos la ley que nos rige y en caso de juicio, estamos al tanto que se nos puede suspender y ante esta situación tenemos que cumplirla, por más que no quisiéramos".

El proceso judicial de una colega lleva a vivir una situación extraña e incómoda, sobre todo ante la repercusión mediática que ha tenido en la sociedad bahiense:

"Para nosotros, la situació es incòmoda, porque ella siempre tuvo un trato cordial con nosotros y realizó bien su trabajo. Es muy personal la decisión de dar un paso al costado por motus propio, no podemos obligarla a tomar esa decisión, porque es una cuestiòn personal. Lo que estamos obligado a hacer es a seguir la normativa y es lo que hemos hecho", cerró Misevich.