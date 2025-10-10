Segunda: una fecha que asoma muy pareja y con una combinación que puede definir mucho

Claudio Queti (DT de Barrio Hospital) espera, cruzado de brazos, quedarse lo antes posible con el Nº1. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La decimotercera y antepenúltima programación del segundo tramo del torneo de ascenso César "Tito" Loustau contiene cruces que, a priori, asoman en su mayoría parejos y que pueden empezar a determinar el futuro de varios equipos.

Por caso, el actual puntero, Barrio Hospital, recibirá a Pellegrini y, si Espora le gana de visitante a El Nacional, automáticamente el equipo que conduce Claudio Queti quedará con el Nº1 de la fase regular.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre los cruces más atractivos, Sportivo Bahiense espera por Altense, Ateneo en anfitrión de Independiente y Argentino recibe a Comercial.

También, el ascendente Velocidad aguarda por La Falda -ya sin chances-, Bahía Basket no se le puede escapar la victoria en cancha de Barracas si quiere seguir con aspiraciones de un lugar en play in, mientras que entre Whitense y Los Andes estará en juego no más que el penúltimo lugar.

Sportivo-Altense

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: en el tricolor Andrés Barbero y Felipe Galassi están de viaje; continúa afuera Ulises Montes y podría retornar Joaquín Tuero; en la visita es duda Nahuel Altamirano (cuadro gripal).

Antecedente: Altense 65, Sportivo 73.

Ateneo-Independiente

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Mauro Guallan y Fabrizio Rey⁩.

Novedades: en el celeste probará Julián Ripoll. Een el viola, en tanto, siguen sin Juan Pablo Morán (de viaje), Luciano Figueroa (lesionado) y Ramiro Catalá (suspendido).

Antecedente: en fase regular, Independiente 98, Ateneo 71. En playoffs, se ganaron de locales: Independiente 84-77 y 70-68, y Ateneo 84-77.

Argentino-Comercial

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Mallemaci y Alberto Arlenghi.

Novedades: en el local están todos a disposición, lo mismo que en la visita, a excepción de Juan Cruz Reschini.

Antecedente: Comercial 70, Argentino 59 (en Villa Mitre).

Barrio Hospital-Pellegrini

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Juan Agustín Matías, Joaquín Irrazábal y Francisco Irrazábal.

Novedades: el tricolor tiene entre algodones a Sebastián Branciforte (molestia en el psoas).

Antecedente: Pellegrini 66, Barrio Hospital 104.

El Nacional-Espora

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Marcelo Gordillo y Sam Inglera⁩.

Novedades: El Nacional continúa sin Leo La Bella y Espora tiene equipo completo.

Antecedente: Espora 72, El Nacional 83.

Velocidad-La Falda

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Ariel Di Marco⁩ y Erik Larssen.

Novedades: en los locales Pablo Pollio se fisuró un dedo de una mano y Franco Berdini también es baja (tobillo). En la visita no hay cambios.

Antecedente: La Falda 61, Velocidad 66.

Barracas-Bahía Basket

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Leonardo Bressan y Estefanía Zárate.

Novedades: en Barracas juegan todos. Bahía Basket, por su parte, perdió a Juan Cruz Mambretti, quien jugará el Prefederal por Juventud Unida de La Pampa y sigue recuperándose Facundo Ibáñez.

Antecedente: Bahía Basket 77, Barracas 62.

Whitense-Los Andes

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Marjorie Marjorie⁩ Lucas Andrés⁩ y Yamila Nicoletta.⁩

Novedades: en Whitense podría regresar Franco Hermosilla, quien arrastraba un problema gástrico en la previa al último partido. En Losa vuelve Facundo Asensi.

Antecedente: Los Andes: 74, Whitense 64.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 36,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 35 (14)

3º) Argentino, 34 (12)

3º) Independiente, 34 (13)

3º) Ateneo, 34 (13)

6º) Sportivo, 33,5 (13,5)

7º) Comercial, 29,5 (12,5) (*)

8º) Velocidad, 29 (11)

9º) Altense, 28,5 (10,5) (*)

10º) Bahía Basket, 27 (10) (*)

11º) Espora, 27 (11)

12º) La Falda, 24 (10)

13º) Pellegrini, 23,5 (9,5) (*)

14º) Whitense, 23 (9)

15º) Los Andes, 22 (8)

16º) Barracas, 20,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.