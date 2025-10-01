El exdelegado de White afirmó que renunció por "desgaste con el sistema"

Néstor Ibarra, ahora exdelegado municipal en Ingeniero White, señaló que el desgaste lo obligó a renunciar y denunció que "hay un sistema que no nos permite hacer pequeñas cositas".

"Cuando miro después de un tiempo veo que trabajamos estos meses en basura. ¿Qué somos, basureros nada más? Deberíamos hacer más cosas", dijo ayer en diálogo con ElNueve TV.

"En el ínterin fuimos proponiendo un montón de cosas pero por una cuestión de sistema no salían. Todo eso va provocando un desgaste que no tiene que ver con las personas, porque siempre tuve buen diálogo, pero hay un sistema que no nos permite hacer pequeñas cositas", declaró.

"Este desgaste obliga a salir del medio y esperar que venga alguien a poder llevar adelante esas cosas", agregó.

Ibarra, quien había asumido en abril último, fue reemplazado este martes por Juan Pablo Césari, quien se desempeñó como futbolista en el ámbito de la Liga del Sur, con pasos por Libertad, Comercial y Huracán, hasta su retiro en el Torneo Promocional de 2012.

El exelegado completó: "En el puesto político yo interpretaba que debía darle respuestas a los vecinos y en el puesto técnico, conocer qué es lo que hay que hacer. El técnico lo conozco bien y del político he aprendido mucho, pero hay cuestiones que terminan no simpatizándome como para participar permanentemente".

Su asunción en abril se produjo por la renuncia de la anterior delegada Lucía Velaustegui, muy cuestionada por los vecinos whitenses por su actuación durante la trágica inundación del 7 de marzo que tuvo a la localidad portuaria como uno de los sectores más afectados del distrito.