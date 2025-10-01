El Gobierno ascendió a 21 militares de forma retroactiva

El Ministerio de Defensa otorgó ascensos retroactivos a 2018 a 21 oficiales del Ejército y de la Armada "injustamente marginados por la gestión anterior" de Alberto Fernández, supuestamente por cuestiones ideológicas.

"En nombre del presidente Javier Milei, devolvimos dignidad y orgullo a nuestras Fuerzas Armadas. La Patria estaba en deuda y empezamos a saldarla", posteó en redes sociales el ministro de Defensa.

"Durante años se intentó silenciar y denostar a estos 21 patriotas y a todos los que defienden a la Nación", sostuvo Luis Petri, en su cuenta de X.

Al respecto, el funcionario dijo que la actual gestión decidió "contar la historia completa, con memoria y con justicia" y remarcó que no van a permitir que "la Argentina retroceda".

"Elegimos la libertad sobre el sesgo ideológico; la dignidad y el respeto sobre la persecución. La sociedad argentina y este Gobierno se sienten orgullosos de sus Fuerzas Armadas", cerró Petri.

En el caso del Ejército, los oficiales que recibieron el ascenso fueron: Guillermo Alejandro Saa; Jorge Luis Toccalino; Ricardo Horacio Muñoz; Ramón Eduardo Centeno de la Vega; Francisco Javier Canevaro; Marcelo Ramón Borzone; Mario Alejandro Díaz; Justo Daniel Rojas Alcorta; Edgardo Calvi; Gustavo Carlos Cattáneo; Julio Héctor Balloffet; Oscar Santiago Faisal; Marcelo Huergo; Pedro Leonardo Tagni y Antonio Agustín Duarte. (con información de Noticias Argentinas)