“No tenía consenso en la Subcomisón de fútbol, por eso renuncié”, dijo el DT de Pacífico

Sin entrar en demasiados detalles, Claudio Olea habló con sinceridad y explicó el motivo principal que lo llevó a renunciar al cargo de entrenador de la Primera división de Pacífico, que hoy se encuentra en el quinto lugar de las posiciones del torneo Promocional liguista con 8 puntos (2 éxitos, 2 empates y 4 derrotas).

“La verdad, no tenía el consenso de la Subcomisión del Fútbol Mayor, de todos sus integrantes, y como los resultados no se daban, decidí dar un paso al costado antes de que me tengan que echar y que se arme un lío mayor”, sostuvo el ex arquero de la entidad.

“El año pasado me hice cargo del equipo en una situación complicada, por eso y por respeto me dieron la continuidad para esta temporada, pero nunca dejé conforme a todos. La verdad, pensé que la situación se iba a revertir en base a buenos resultados, pero no fui así”, señaló quien, como muchos otros, no cree en los proyectos en el fútbol argentino, “y menos que menos acá en Bahía”.

Entre el año pasado y en lo que va del actual Apertura, Olea dirigió 20 partidos, con 4 victorias, 4 empates y 12 derrotas.