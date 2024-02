“Yo lo voté”: el comentario irónico de Lali Espósito sobre Milei

Durante la semana pasada se produjo un fuerte cruce entre Mariana Lali Espósito y Javier Milei cuando el Presidente criticó a la artista de formar parte de shows masivos financiados con dinero de estados provinciales. En ese contexto, sus seguidores y personalidades del mundo del espectáculo salieron a apoyar a la intérprete de Disciplina.

Tras un intercambio de mensajes a través de las redes sociales, Lali participó en la noche del sábado de un show de disfraces junto a otros artistas con motivo del Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires. En medio de la presentación, en la que se había vestido con un vestido rojo de charol y una peluca negra con rulos hasta la cintura, la cantante saludó al público. En medio del fervor de la gente que entonaba: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei”, la artista se quedó quieta, mirando a sus espectadores. Aprovechó para tomar agua de una botella y con el micrófono en la mano, pronunció una frase de manera irónica: “Yo no salto, yo lo voté”.

Ante sus declaraciones, sus fans la ovacionaron brindándole apoyo tal como lo hicieron desde hace unos días cuando surgió la polémica entre ella y el Mandatario.

Cabe recordar que luego de estos hechos, la cantante escribió una carta destinada a Milei en sus historias de Instagram. “Hola a todos y a todas. Bueno, dado los hechos de público conocimiento quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro Presidente. Para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Les quiero agradecer a todos su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien”, comenzó escribiendo un rato después de anunciar con un video el mensaje.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego, ella hizo un descargo acerca de su participación en conciertos, como el Cosquín Rock, de la provincia de Córdoba. “Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción”.

Más adelante, agregó: “Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”.

Antes de finalizar, Lali dejó en claro su postura política al respecto. “Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto”.

En una posdata improvisada, la artista invitó al Presidente a asistir a alguno de sus shows. “Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”, expresó para cerrar su mensaje que de inmediato se llenó de comentarios de sus seguidores y también de personas que no conciden con su postura. (con información de Infobae)