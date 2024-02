Carta de Lali a Milei: “No creo que el camino sea la descalificación sin sentido”

A partir de la polémica que se generó en los últimos días entre el presidente Javier Milei y la artista Lali Espósito respecto del pago que reciben los músicos por actuar en las provincias de nuestro país, la cantante decidió buscó darle un cierre al tema a través de una carta abierta.

En un mensaje que posteó en su cuenta de X, Lali arroba a Milei (@JMilei), se presenta y enumera las cosas que ha conseguido a lo largo de su carrera. Incluso, invita al mandatario a uno de sus conciertos.

“Mi nombre es Mariana Esposito. Nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22”, comienza el texto.

La artista recuerda que comenzó a trabajar en televisión a los 10 años, en “series y espectáculos con un éxito enorme”, algo que -entre otras cosas- le permitió comprarle una casa a sus padres y otra a ella misma.

“Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabajé incansable y honradamente para que así sea”, cuenta.

También señala que su proyecto musical lo comenzó en forma independiente, invirtiendo lo que ganaba en televisión: “Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto, y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años”, dice.

Además, recalca que a través de su carrera y sus espectáculos le da trabajo a mucha gente.

“No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío, siempre. Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país”, dice.

En ese sentido, asegura respetar mas no compartir que el plan del gobierno “dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de un industria y de las personas que la conforman no es el camino”.

“Siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa, vuelve a su discurso injusto y violento”, explica.

Además de remarcar que acepta la elección democrática de los argentino, también pide “tener la libertad de poder pensar distinto”.

“No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido.

Por último, en una suerte de postdata, señala que como el presidente “pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario, SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera”.

“Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”, concluye el texto.