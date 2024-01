Acusan nuevamente a Alec Baldwin de homicidio involuntario

El actor de Hollywood Alec Baldwin acaba de ser acusado por segunda vez del homicidio involuntario de la directora de fotografía Halyna Hutchins en pleno rodaje de la película Rust, y vuelve a exponerse a la posibilidad de ser arrestado y sentenciado a un máximo de 18 meses de prisión si llega a ser hallado culpable del hecho.

El 21 de octubre de 2021 Baldwin manipulaba un arma que todos creían que había sido cargada con munición de fogueo. De allí salió en cambio una bala de plomo con poder letal y se disparó en dirección a Hutchins, que estaba muy cerca del actor, e impactó sobre ella y el director de la película, Joel Souza. Hutchins murió poco después y Souza resultó herido.

Un Gran Jurado reunido en los tribunales de Nuevo México, jurisdicción en la que ocurrieron los hechos, responsabilizó de nuevo a Baldwin por el homicidio involuntario de Hutchins luego de que los fiscales especiales Kari Morrissey y Jason Lewis presentaran nuevas pruebas, que al parecer sugerían que el arma había sido modificada.

Según informó la prensa de Hollywood, Morrissey y Lewis entregaron a un grupo de expertos forenses el arma de la que salió el disparo que terminó con la vida de Hutchins. Los peritos Lucien y Michael Haag reconstruyeron el revólver Colt 45, que había sufrido daños durante las pruebas que en su momento hizo el FBI, y llegaron a la conclusión de que solo pudo haberse disparado si alguien apretaba el gatillo. Baldwin negó rotundamente esa posibilidad de manera reiterada.

Ahora pesan sobre Baldwin dos cargos por el homicidio involuntario de Hutchins: uno por el uso negligente de un arma de fuego y otro por haber manipulado esa misma arma sin tomar precauciones y de manera imprudente. “El acusado causó la muerte de Halyna Hutchins mediante un acto cometido con total desprecio o indiferencia hacia la seguridad de los demás, y el acto fue tal que una persona común y corriente anticiparía que la muerte podría ocurrir dadas las circunstancias”, señala el informe de los fiscales, que el Gran Jurado hizo suyo.

Hace un año el actor, que hoy tiene 65 años de edad, recibió una acusación parecida por parte de la primera fiscal especial del caso, Andrea Raab, por lo que el juicio parecía encaminarse. A fines de febrero de 2023, Baldwin se declaró inocente de homicidio involuntario y al mismo tiempo renunció a su primera presentación ante la Justicia en las audiencias preliminares del juicio, tras lo cual quedó en libertad sin necesidad de pagar fianza alguna bajo el compromiso de no poseer armas, no tomar alcohol y no hablar con otros testigos del hecho.

Alec Baldwin en el rodaje de "Rust".

Todo cambió a mediados de abril del año pasado cuando los fiscales retiraron todos los cargos contra el actor, que dejó a partir de ese momento de ser acusado por homicidio involuntario y pasó a quedar libre de cualquier responsabilidad.

En ese mismo momento la Justicia confirmó la misma acusación para la responsable del manejo y el control de las armas utilizadas en el rodaje de Rust, Hannah Gutierrez Reed, que se expone a una pena máxima de 18 años de cárcel, similar a la que se proyecta para Baldwin en caso de ser declarado culpable. También dispuso para el asistente de dirección de la película, David Halls, una condena en suspenso con seis meses de probation tras reconocerse culpable del manejo irresponsable de armas de fuego durante la filmación.

Ahora, Baldwin vuelve a estar de nuevo en el ojo de la tormenta. Una investigación oficial de cinco meses se cerró con el informe de un perito forense que refutó las afirmaciones con las que Baldwin se defendió desde las horas posteriores a la muerte de Hutchins. El actor viene repitiendo una y otra vez que lo ocurrido había sido un accidente y sostuvo que ni siquiera llegó a apretar el gatillo del arma que estaba en su poder cuando se produjo la tragedia.

“Aunque Alec Baldwin niega repetidamente haber apretado el gatillo, dadas las pruebas, hallazgos y observaciones reportadas aquí, el gatillo tuvo que apretarse o presionarse lo suficiente para liberar el martillo que estaba completamente retraído”, señalan los peritos forenses en su informe, contradiciendo los dichos del actor.

“Esperamos con ansias nuestro día en la corte”, señalaron los abogados de Baldwin, Luke Nikas y Alex Spiro, al conocerse la segunda acusación de homicidio involuntario contra el actor y el consiguiente nuevo giro que empieza a tomar la investigación. El juicio está previsto para febrero próximo, pero el calendario podría alterarse. (La Nación)