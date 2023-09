Estela de Carlotto cruzó a Victoria Villarruel: "Es mentirosa y mala persona"

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cruzó a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villaruel, por su convocatoria a un evento "en homenaje a las víctimas del terrorismo" en la Legislatura porteña .

“Es mentirosa y mala persona, no le demos importancia”, afirmó en diálogo con El Destape. Y apuntó a las autoridades del Parlamento porteño por haberle brindado un espacio “que es de todos”.

"No le doy ninguna importancia a esta mujer. Es una mala persona y fue siempre así, así que ni me interesa lo que va a hacer, dónde y cómo. Sí responsabilizo a quienes le dieron el espacio, que es un espacio de todos, no es de ella, para decir disparates. Que lo diga, lo va a decir, y los que sabemos que es mentirosa y mala ni tengamos importancia en pensar en ella", señaló la referente de derechos humanos en la víspera del evento del que participará Villarruel.

Además, pidió que los que "creen que (Villarruel) dice verdades, escuchen, piensen, lean la historia, porque la está distorsionando completamente". "Pero yo no le doy ninguna importancia, es una mujer perdida ahí en el mundo de la política que ha salido a decir esto para tener resonancia", aclaró Estela de Carlotto, y agregó: "No le demos importancia. Si le damos importancia, es lo que ella quiere".

La presidenta de Abuelas apuntó no solo contra la diputada negacionista, sino que puso el foco en el candidato presidencial Javier Milei. "Acá ya sabemos quiénes son los sinvergüenzas y quiénes son los buenos. Así que acá el que quiere enterarse se entera. Pero no vamos a estar hablando siempre de los malos mientras perdemos hablar entre nosotros. Tenemos que ponernos en guardia, intentar, proceder, ayudar, a que sobre todo los jóvenes sepan votar. Que no los engañe un delirante que seguramente aprovechó su juventud para arriarlos como si fuera una manada", dijo.

Este lunes, mientras en el Salón dorado de la Legislatura porteña se lleve a cabo el evento, organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) fundado por Villaruel, agrupaciones de izquierda y de derechos humanos protestarán en las inmediaciones contra lo que consideran un homenaje “para reivinicar el genocidio”.

Carlotto, además, habló de la necesidad de informar a los jóvenes para que “sepan votar” y “que no los engañe un delirante que aprovechó su juventud para arriarlos como si fueran una manada”. (Con información de Clarín y El Destape)