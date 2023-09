Patricia Bullrich: “No tenemos que estar más presos de lo que hace Macri”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, relativizó el rol de Mauricio Macri en la campaña y pidió que la dirigencia del partido no vuelva a caer en el error de estar presa de los movimientos del ex mandatario.

“Nosotros hemos estado siempre presos en Juntos por el Cambio de 'qué iba a hacer Macri' y me parece que no tenemos que estar más presos, Macri hace lo que él considera que tiene que hacer, nosotros tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio y que Mauricio se acomode como él crea que se debe acomodar”, aseguró Bullrich.

La pregunta sobre el rol del ex jefe de Estado surgió en virtud del diálogo que el fundador del partido mantuvo con Javier Milei, el ganador de las PASO. “Si alguien no quiere estar en el andarivel de Juntos por el Cambio es su decisión, pero no creo que Macri esté en esa posición”, planteó Bullrich.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La postulante a la sucesión de Alberto Fernández cruzó luego al líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, con críticas a la dolarización y sostuvo que “está bien una economía de mercado”, aunque remarcó que “la sociedad no es mercantilista”.

La exministra de Seguridad sostuvo: “No sé cuáles son las propuestas económicas de Milei ahora. Había dicho ‘dolarización’, con eso generó una intuición, sobre todo en los jóvenes que piensan en dólares, de que iba a dolarizar el país y ahora dice ‘mi programa va a durar 35 años’. Bueno, los jóvenes esos van a tener 60 años ¿Cuál es el plan económico que tiene Milei?”.

“Milei es un teórico de la economía, habla de una cantidad de autores, como yo como cientista política podría hablar sobre una cantidad de autores y darte una cátedra. Ahora, lo que planteó es imposible, es inaplicable”, agregó en diálogo con TN.

En tanto, insistió con que “no sabemos cuál es el plan” y describió al líder liberal como un “economista teórico”. “La economía real es la que te sentás el 10 de diciembre y ese día agarrar el volante para llevar adelante los cambios que el país necesita”, explicó.

“Nosotros sabemos qué vamos a hacer el primer día, que leyes vamos a derogar, qué leyes vamos a votar, cuáles son todas las trabas que tiene la argentina, donde está el costo argentino que tiene que bajar para que la Argentina sea competitiva. Cómo vamos a ayudar a las PyMEs. Tenemos muy en claro todos y cada una de las decisiones que vamos a tomar en política económica, en política social, en seguridad, en educación”, señaló.

Además, la referente del PRO remarcó que “el ser humano argentino está herido” y volvió a criticar la mirada del economista liberal: “Está bien una economía de mercado, ahora la sociedad no es mercantilista. A la sociedad y al ser humano hay que cuidarlo”.

Patricia Bullrich junto a Carlos Melconian.

Mientras tanto, este lunes Bullrich se prepara para presentar a algunos de los nombres que tendrán peso en un eventual gobierno suyo en caso de ser elegida. Tras la oficialización de Carlos Melconian, se espera que haya una reunión con los “equipos de gobierno” que hay en el entorno de la exministra.

“Es tan importante que Juntos por el Cambio gane esta elección y que la sociedad entienda que este Juntos por el Cambio se la va a jugar, no va a ser light. Vamos a cambiar realmente, a cambiar de verdad”, dijo Bullrich en la noche del domingo.

En ese sentido, según explicaron, en la reunión con los representantes de los equipos técnicos de JxC se buscará “una foto de unidad con dirigentes de alto nivel”. Además, este martes la exministra difundirá un documento con un paquete de propuestas y medidas que desea ejecutar si gana las elecciones. (Infobae)