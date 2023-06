El actor Tom Holland contó que se alejará por un tiempo de las pantallas y se tomará el próximo año sabático, luego de la "extenuante" producción de la serie que estrena hoy, "The Crowded Room".

Se trata de un thriller que tiene a Holland como protagonista en la piel de Danny Sullivan, un hombre arrestado en el verano de 1979 debido a su participación en un tiroteo en el edificio Rockefeller Center.

"The Crowded Room" se basa en los crímenes reales de Billy Milligan, un estadounidense con un trastorno de identidad disociativo: convivía con 24 personalidades. En el juicio en su contra, los expertos desentrañaron su caso de esquizofrenia y se convirtió en el primer acusado absuelto por la Justicia estadounidense en un alegato de trastorno de personalidad múltiple. Liberado en 1991, Milligan falleció en 2014.

Holland en "The Crowded Room".

Interpretar a ese personaje fue una demanda psicológica muy grande para el actor de las últimas películas de "Spider-Man". "Fue un momento difícil", dijo al medio especializado Extra. "Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado en mi vida ni en la ficción. Y además de eso, ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que surgen con cualquier set de filmación, lo único que hizo fue imprimirle una presión adicional”, manifestó el actor.

De acuerdo con el sitio Variety, Holland manifestó en esa entrevista que "le encantó la curva de aprendizaje de convertirse en productor. Pero hacer malabarismos con dos papeles en una producción mientras interpretaba a un personaje en un estado de salud mental grave lo llevó más allá de su punto de ruptura".

“No soy ajeno al trabajo duro”, dijo Holland. “He vivido con la idea de que el trabajo duro es un buen trabajo. Por otra parte, el espectáculo me rompió. Llegó un momento en el que necesitaba un descanso y desaparecí y me fui a México por una semana y tuve tiempo en una playa y me acosté dormir horas. Ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es el resultado de lo difícil que fue esta serie. Estoy emocionado de ver cómo resulta. Siento que nuestro trabajo arduo no fue en vano”.

Amanda Seyfried (izq), Tom Holland (centro) y Emmy Rossum (der) en la premiere de la serie.

Anteriormente, Holland había revelado que trabajar en "The Crowded Room" provocó un “pequeño colapso” en su vida por fuera de las pantallas.

En una entrevista que dio a Entertainment Weekly el mes pasado, el actor contó que su personaje "trascendía a mi vida personal", y detalló: "Recuerdo que tuve un pequeño colapso en casa y pensé: ‘Me voy a afeitar la cabeza’. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje’. Y, obviamente, estábamos en medio de la filmación, así que preferí no hacerlo… Sí, fue diferente a todo lo que había experimentado antes”.

“Aprender sobre la salud mental y el poder que tiene, y hablar con psiquiatras sobre las luchas de Danny y Billy fue algo que muy informativo para mi propia vida”, dijo el actor, señalando que ahora puede “reconocer desencadenantes psicológicos que me estresan, como las redes sociales”.

Holland protagoniza "The Crowded Room" junto a un elenco en el que se destacan Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Laila Robins, Christopher Abbott y Henry Eikenberry. La serie estrena hoy y se puede ver por AppleTV+. (Con información de Clarín)