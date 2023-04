"Nos sacamos un peso de encima", admitió Alejandro Navallo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Bahiense del Norte festejó la permanencia en Primera del básquetbol local, aún cuando resta una fecha para completar la fase regular.

Hace unos años esto no hubiera sido considerado un logro en Salta 28, algo diferente a lo que sucede actualmente, primero por la joven conformación del plantel y, segundo, por la paridad del torneo.

Si bien el tricolor aún puede terminar empatado en puntos hasta con cuatro equipos que todavía luchan por ingresar entre los ocho, a tres (Estrella, Villa Mitre y Olimpo) les ganó los dos partidos y con el restante (Pueyrredón) se repartieron triunfos.

Por lo tanto, al igual que Napostá, Liniers, San Lorenzo, Leandro N. Alem y Estudiantes, el equipo del Colo ya se metió en cuartos de final.

"Ahora que se cumplió el objetivo de entrar en los playoffs, podemos decir que nos sacamos un peso de encima", reconoció el histórico entrenador Alejandro Navallo.

"Soy de la idea de que el campeonato te pone donde tenés que estar. A principios no pensábamos estar sufriendo, pero después, la realidad nos indicó lo contrario", señaló.

La victoria ante Sportivo (73 a 60), para Bahiense significó haber cumplido el primer objetivo.

"Estuvimos todo el año entre el sexto puesto y el décimo, esa es la realidad. Ahora estamos mucho más tranquilos, y se reflejó en el último partido, con el grito de felicidad y desahogo del plantel", contó el Colo.

Su ansiedad y preocupación fueron aumentando en la primera parte del torneo. Navallo no le encontraba la vuelta.

"La primera parte del torneo fue decididamente mala, muy irregular. Leo (La Bella) tuvo algunos temas personales que los somatizó en problemas físicos. Y si él no está bien somos otro equipo. Nos costó insertar a Jorge (García) y los chicos nuevos. También, jugar con chicos es un poco la idea del club, aunque se aceleró el proceso, porque muchos son juveniles de primer año y hay otros cadetes. A la vez, (Julián) Lambertucci venía de una lesión y algunos refuerzos habían estado parados... Nos costó bastante jugar", puntualizó Navallo.

De todos modos, asumió responsabilidades: "Si bien es un equipo que entrena muy bien en cuanto a cantidad, con 14 o 15 jugadores, con mucho volumen e intensidad, eso no se veía reflejado en la cancha y el rendimiento fue bastante flojo, lo cual, debo reconocer, no escapa a mi responsabilidad. No jugábamos como entrenábamos".

Por eso sabían que en la segunda parte, ya en 2023, necesitaban ganar muchos partidos, y ya sumaron cuatro triunfos en seis presentaciones.

"Con Leo recuperado y Jorge muy bien, fuimos un equipo muy competitivo, salvo con Estudiantes, que nos ganó bien, de arremetida y Liniers, que nos sacó de juego enseguida, por su gran potencial", detalló.

Ahora les resta jugar con San Lorenzo y esperar la posición final que, inclusive, puede ser con ventaja de localía.

"Como venimos, no estamos en condiciones de elegir rival. La expectativa es la mejor. Todos los que están arriba nuestro son fuertes para nosotros, pero creo que Bahiense también es un rival de temer, con una media cancha importantísima, un base de lo mejor como es Leo, una pareja de pivotes de jerarquía como Jorge y Marcos (Fernández), sumado a chicos que tienen muchas ganas y muy buenas condiciones técnicas. Y ya sacándonos la mochila de la posibilidad de ir a jugar abajo, sabemos que los playoffs son diferentes, la cabeza y confianza tienen mucho que ver; voy a tratar de motivar y convencer a los jugadores de que tenemos posibilidades", avisó el Colo.

A tomar nota el rival de Bahiense en playoffs...

La última

La fecha 22, en día a confirmar, contendrá los partidos: Estudiantes-Estrella, Bahía Basket-Olimpo, L.N. Alem-Liniers, Pueyrredón-Sportivo, Villa Mitre-Napostá y Bahiense-San Lorenzo.

Posiciones

Así está la tabla:

1º) Napostá (17-4), 38 puntos

2º) Liniers (15-6), 36

3º) San Lorenzo (13-8), 34

4º) L.N. Alem (13-7), 33 (**)

4º) Estudiantes (12-9), 33

6º) Bahiense (11-10), 32

6º) Pueyrredón (11-10), 32

8º) Estrella (10-11), 31

8º) Villa Mitre (10-11), 31

10º) Olimpo (10-10), 30 (**)

11º) Bahía Basket (2-19), 22 (*)

11º) Sportivo (1-20), 22

(*) Perdió los puntos ante Estudiantes

(**) Juegan el lunes el partido postergado.