La "performance" de Martín Tetaz en Bahía: "Hay que liberar a IOMA"

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Martín Tetaz visitó Bahía Blanca para denunciar “la cadena simbólica que mantiene encerrados a los afiliados de IOMA”, a través de una intervención que realizó esta mañana frente a la sede de la obra social de la Provincia de Buenos Aires en nuestra ciudad.

Llevando unas tenazas de gran tamaño en sus manos, Tetaz caminó desde la esquina de Paraguay y Zelarrayán hasta las puertas de la delegación de IOMA, ubicada en Zelarrayán 640, y usó la herramienta para cortar una cadena que cruzaba la entrada de la prestadora provincial.

Una vez realizada la performance, el diputado manifestó que los afiliados de la obra social están “encerrados” y que es necesario “liberar a IOMA para darles más derechos a todos los usuarios”.

Tetaz aseguró que los afiliados “no tienen la posibilidad de elegir con qué médico atenderse ni de cambiarse de obra social” y que por esa razón “la obra social no tiene ningún incentivo para mejorar. Funciona como una obra social prácticamente soviética”, expresó.

Y agregó: “Es el único y curioso caso de una obra social en la cual no están conformes ni los afiliados, ni los prestadores, ni tampoco los trabajadores”, ya que “no paga en tiempo y forma a los prestadores”.

También aseguró que la solución es “integrar todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y que las obras sociales funcionen con incentivos para mejorar, para que sientan la misma necesidad que siente un privado de ofrecer un servicio de calidad”.

Si bien aún no se confirmó como precandidato para competir por la gobernación de la Provincia, el economista realiza este tipo de intervenciones presentadas como “performances de alto impacto” en distintas ciudades del territorio bonaerense.

A través de ello, busca “hacer todas las denuncias que hay que hacer en la provincia y proponer soluciones concretas”, con el objetivo de “aumentar las chances de que Juntos por el Cambio gane en el distrito más difícil de todos, que es la provincia de Buenos Aires”.

A fines de marzo, Tetaz denunció falencias en materia de seguridad derramando 200 litros de sangre artificial en una plaza de la ciudad de La Plata, frente al Ministerio de Seguridad de la Provincia. Hace una semana, hizo lo propio en Mar del Plata y dio una clase para más de 100 personas bajo el lema "en la Probinsia la educasion no funsiona (sic.)”, en el sitio donde está ubicado el icónico monumento al lobo marino.

Sobre una posible presentación en las PASO, manifestó hoy que tomará una decisión “cerca del vencimiento de las candidaturas, que es a fines de junio, en función de lo que sea más conveniente para nuestra organización política y de mis decisiones personales”.

Por otra parte, en cuanto a las discusiones sobre la política monetaria de la Argentina, el economista manifestó que “dolarizar es una pésima idea”.

“El dólar no es el área monetaria óptima de Argentina, porque su principal socio comercial es Brasil –planteó Tetaz–. Si nosotros hubiéramos tenido la convertibilidad con Brasil en la década del 90, no hubiéramos tenido el 2001. Tampoco hubiéramos tenido la inflación que tuvimos a lo largo de los 2000 y mucho menos la inflación que tenemos ahora”.

Luego, comentó cuál es su idea para terminar con la inflación en el país: “La mejor manera es: el día número uno, independencia del Banco Central; el día número dos, unificación cambiaria; el día número tres, convertibilidad con Brasil”.

Y continuó: “La buena noticia de eso, es que el Presidente puede tomar una decisión hoy. No tenemos que esperar que cambie el gobierno. Podría renunciar a la política monetaria y decir que no va a manejar más la política de inflación en la Argentina, que va a cederle todo el poder a un Banco Central nuevo, independiente de la política, que prohíba cualquier tipo de financiamiento al Tesoro”.

Por último, opinó sobre el anuncio de Alberto Fernández de su decisión de no competir por la reelección este año. “Es un anuncio un poco raro. No se entiende por qué no se presenta a la reelección”, dijo.

“Pasó dos minutos hablando de la maravilla de la economía argentina y uno de los problemas justamente fue el manejo paupérrimo de la pandemia. Es una realidad paralela en la cual solo vive él. Y los otros dos minutos los dedicó a hablarle a su propia gente, a hablar de la interna política, de temas que no tienen nada que ver con los problemas que tiene la gente”, manifestó Tetaz.