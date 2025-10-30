Cerúndolo no pudo ante Sinner y se despidió del Masters 1000 de París
El argentino tuvo buenos momentos dentro del partido pero no le alcanzó ante el número dos del mundo.
El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de París en los octavos de final tras perder ante el italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-1.
Cerúndolo no logró sostener su nivel ante el número dos del mundo y se despidió sin alcanzar los cuartos de final pero con algunos destellos de buen juego.
Cerúndolo mostró irregularidad en el primer set, alternó recuperaciones con fallas en momentos clave y permitió que Sinner cerrara el parcial con mayor determinación.
En el segundo, el italiano impuso superioridad con un quiebre inmediato y control del ritmo, mientras el argentino no encontró recursos para sostener el duelo.
Shelton venció a Rublev y es candidato
El estadounidense Ben Shelton avanzó con autoridad a los cuartos de final del Masters 1000 de París al eliminar por 7-6(6) y 6-3 al ruso Andrey Rublev en dos sets y se posicionó como uno de los principales focos del tramo final del certamen.
Shelton sostuvo altos porcentajes de primeros saques y controló los momentos decisivos durante el primer set, en donde no mostró quiebres y se resolvió en el tie-break.
El estadounidense administró mejor los puntos clave, cerró el parcial 7-6(6) y neutralizó los intentos de aceleración de Rublev, y ya en la segunda manga amplió el dominio, consiguió un quiebre en el 3-3 y definió el partido por 6-3 sin conceder opciones de recuperación.
La jornada también confirmó el avance del kazajo Alexander Bublik, quien derrotó a Taylor Fritz por 7-6(5) y 6-2, en un partido que se resolvió el primer set en el tie-break y luego estableció diferencias claras desde el fondo, con un quiebre determinante en el segundo parcial y enfrentará a Alex de Miñaur en cuartos.