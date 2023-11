Las huellas de Pehuen Co, en el Museo de Ciencias de Bruselas

Por Natalia Miguel



El equipo del Museo Municipal de Ciencias Naturales "Carlos Darwin" se mosotró orgulloso debido a que hasta el 25 de agosto de 2024 en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas, Bélgica, se exhiben modelos 3D de huellas de Pehuen Co.

"En febrero de 2022 nos contactaron desde el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas porque estaban preparando una muestra temporaria que iban a inaugurar en octubre de 2023", dijeron desde la institución a nivel local, que funciona en Urquiza 123.

El nombre de la muestra es GIANTS y está dedicada a los vertebrados gigantes que vivieron en el Cenozoico.

"Los belgas nos pedían información sobre las huellas de megaterio y al evaluar la oportunidad de difundir nuestro patrimonio, les enviamos fotos y modelos 3D de las huellas de megaterio y de otros animales del yacimiento de Pehuen Co", se indicó.

Fue así que los modelos 3D fueron realizados por nuestro colaborador, el doctor Silverio Feola (CONICET) a partir de imágenes que tomó en el yacimiento y de los moldes que tenemos depositados en el Museo".

"Cabe destacar que el Dr. Feola durante la elaboración de su tesis doctoral confeccionó un registro detallado de las huellas, aplicando la técnica de fotogrametría para generar modelos tridimensionales", se explicó en una publicación de Facebook.

Siluetas

Mientras, en diálogo con La Nueva., el director del Museo Darwin, Maximiliano Rueda dijo que "esta muestra con huellas de Pehuen Co es una evidencia más de la increíble importancia que tiene la riqueza paleontológica de nuestra región".

Sobre cómo lo armaron en Bruselas, mencionó que son representaciones de la megafauna de Cenozoico: "Las siluetas no son anatómicamente perfectas, sino que están hechas con una cierta libertad artística, arquitectónica, con forma angulosa, y además tienen ciertas incorporaciones, como por ejemplo alguna pantalla incorporada al cuerpo del animal, donde se muestra información, o en el caso de la huella que enviamos nosotros, están al lado del animal, enterradas en la arena, para que se pueda ir desenterrando con un pincel".

"Entonces -continuó-, se aprecia de manera pasiva y, al mismo tiempo, se tiene una participación activa en la muestra".

Rueda sostuvo que "siguen pasando los años y no solamente hay que darle renombre a las huellas de Pehuen Co, sino al de la Farola Monte Hermoso y la playa del barco. La riqueza es inmensa, el interés del mundo científico por el patrimonio de la región no cesa, sino al contrario, se va incrementando a medida que vamos haciendo nuevos estudios, disponemos de más material y hacemos difusión".

"Sin dudas va a seguir creciendo y más de cara a que, en poco tiempo, ya tenemos los 200 años del paso de Darwin por Punta Alta. Creo que se irá incrementando el interés por nuestra riqueza paleontológica y de la historia de la biología y paleontología en general", agregó.

Cuidados

De cara a una nueva temporada estival, Rueda aprovechó la oportunidad para recordar la importancia de cuidar las huellas que se encuentran sobre la costa de Pehuen Co. "Siempre están los guardaparques donde comienza la reserva, brindan información sobre cómo debe ser la visita, establecer la cantidad de personas en los grupos, hay guías especializados", dijo.

A ello añadió: "Hay que remarcar que los primeros que tenemos que proteger las huellas somos los habitantes de esta región. A veces es justamente lo contrario. Tenemos que apreciar que de todas parte del mundo están interesados en este recurso y, por eso, tenemos que ser los primeros en protegerlos y aprovecharlos como un método de atracción de turismo".

Científico

En tanto la doctora en Geología, Teresa Manera, quien descubrió junto a su esposo el yacimiento ubicado en la costa de la localidad balnearia rosaleña, indicó que "el personal del Museo de Bruselas, al hacer esta muestra de grandes vertebrados de la época Cenozoica, reunieron bibliografía y accedieron a una publicación que nosotros hicimos en 2015, sobre el estudio de las huellas en Pehuen Co. De allí, la importancia de las publicaciones científicas porque llegaron por eso medio y querían más información, fotos y datos sobre los tamaños".

"La semana pasada, recibí un mail de Bélgica, mediante el cual me comentaron que están haciendo muchas actividades en esta exhibición, pero la que más éxito tuvo fue la de destapar la huella con la técnica del pincel. Lo hacen de manera creativa y muy lúdica", destacó Manera.