Tras la negativa de Cavani, Boca espera la respuesta de "Chiquito" Romero

Boca se encuentra a la espera de la respuesta del experimentado arquero Sergio "Chiquito" Romero, a quien pretende sumar como refuerzo, sobre el cierre del mercado de pases luego de la negativa del uruguayo Edinson Cavani.

Cavani se había robado toda la atención en los últimos días, pero finamente no vestirá la camiseta del Xeneize, por lo que el foco se corrió hacia el ex arquero de la Selección, quien tiene tiempo de responder hasta las 20 de este lunes.

Boca cuenta con ese plazo por haber vendido jugadores al exterior estas semanas, pero el tiempo se acorta para Romero y la dura renovación del contrato de Agustín Rossi con cruces entre el Consejo de Fútbol y su representante, aumentó el deseo de la dirigencia de cerrar el arribo del arquero de 35 años.

Días atrás, el propio "Chiquito" se expresó sobre la posibilidad: "Todavía no me llamaron desde Boca. La verdad es que cuando me llamaron fue cuando estaba Guillermo Barros Schelotto, quien lo hizo directamente. En ese momento era muy difícil venir porque estaba jugando y Mourinho me quería en el equipo, pero actualmente no se han comunicado", dijo.

Luego llegó la propuesta del club de la Ribera, por lo que la expectativa creció y la entidad aguarda la respuesta aunque, en ese momento, afirmó que su idea era "seguir jugando afuera".

"Nunca descarto una propuesta del fútbol argentino. Uno siempre tiene abierta las puertas del club (Racing, que le permitió entrenarse en supredio), como de otros de Argentina que se han comunicado preguntando cómo es la situación porque saben que soy jugador libre, pero mi idea es volver a Europa", había agregado. (NA)