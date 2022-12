Gran Hermano: Daniela lloró al escuchar lo que decía Thiago sobre ella

Después de haber sido eliminada de Gran Hermano 2022 por el 73,29 % de los votos, Daniela Celis estuvo en "El Debate" charlando con Santiago del Moro y los analistas de su paso por la casa y, en especial, de su relación con Thiago Medina.

La joven reconoció que había dudado mucho antes de comenzar la relación porque no quería exponerse y tenía prejuicios con respecto a la edad de Thiago. Pero también confesó que, finalmente, ella se había enganchado más que él en una historia que sabían que no iba a prosperar afuera de la casa.

Sin embargo, lo que la exhermanita no sabía, era que Thiago había estado hablando despectivamente de ella con el resto de los participantes. Y se enteró recién cuando le mostraron en vivo un tape con algunos de los momentos en los que el joven aseguraba que la estaba “aguantando”, pero que no se sentía tan atraído por ella como para seguir con la relación.

“Hay mucho para poner de Thiago. La queja de él siempre fue que eras demasiado invasiva, que estabas todo el tiempo arriba suyo, que llorabas mucho...Y en un momento también empieza a hablar y dice que ojalá que entre alguien que a vos te guste así te sacaba de encima”, agregó del Moro para sorpresa de Daniela, que no podía dar crédito a lo que estaba escuchando.

Así, después de aclarar que el joven nunca le había dicho a ella nada de lo que había comentado con sus compañeros, Celis señaló con lágrimas en los ojos: “Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero él no me decía las cosas así. Me decía otra cosa. O me lo dibujaba de otra manera diciéndome que estábamos bien, que le gustaba estar conmigo...No me decía tampoco que era pesada”.

Enseguida, reflexionó. “Si hubiera sido sincero desde el primer momento yo no lo presionaba tanto. De hecho, yo sentía que tenía presión de él hacia mí. Cuando voy a hablar le digo: ‘Thiago, me está pasando esto, esto y esto con vos. Contame que te pasa conmigo y vemos qué hacemos’”. Frente a esto, Santiago le dijo que de afuera se veía como si ella lo hubiera idealizado. “Le hacías planteos que él a veces no entendía, porque aparte tiene 19 años y es muy pendejo”, le explicó el conductor.

“¿Sabés lo que pasó con Thiago? El primer mes y medio, estuvo atrás mío. Me abrazaba, me buscaba, me decía piropos...Quería que estuviera con él y yo le decía que no por esto: por la diferencia de edad, porque se iba a ver feo...Yo no quería saber nada. No quería tener tampoco algo por calentura para cagarla. Por eso le decía que no”, explicó Daniela con la voz entrecortada.

En ese momento, del Moro recordó cuando les pidió un “pico” después de que Thiago ganara la prueba del líder y los dos terminaron pendidos en un beso profundo. Y los analistas recordaron que, entonces, muchos pensaban que ella lo estaba usando para el juego y que había apelado a él después de que otros la hubiera rechazado, haciendo referencia a Marcos Ginocchio. Pero Daniela negó esta versión y calificó al salteño como “un ente”. (Teleshow)