Bronca por el estado de la peatonal, más estacionamientos y revuelo por Lautaro

--Buen día, Juan. ¿No te fuiste de vacaciones?

--Para nada, pero no deja de sorprenderme verte acá sentado. Realmente no esperaba encontrarte.

--¿Por?

--Te hacía encerrado en alguna comisaría de Brasil. ¿No participaste de los incidentes en el Mineirao?

--Uhh… qué gracioso, sabía que por ahí venía la cosa. Realmente lo que pasó el martes me dejó muy mal. Te sentís engañado, defraudado. Como diría Maradona, ves cómo manchan la pelota.

--Bueno, tampoco dramatices tanto. En enero no te vi tan mal cuando nos robaron frente a Palmeiras…

--No, pero en el fondo ambos sabemos que cuando pasan estas cosas cabe preguntarse si vale la pena seguir tan apasionadamente este deporte, aunque cuando ves jugar a los pibes, como lo hicieron anoche contra Banfield, te vuelven las ganas.

--Bueno, cortemos el bajón y vayamos a nuestros temas bahienses ¿dale?

--Dale, ¿por dónde empezamos?

--Yo tengo un blanco y negro entre los comerciantes del centro. Por un lado están contentos y por el otro bastante molestos.

--Me parece bien. Empezá por el tema positivo.

--Ok. Muchos están contentos porque la Muni sumó 700 boxes nuevos de estacionamiento.

--Era de esperar, hace meses que lo vienen reclamando. Nombrame algunas calles para tener idea de dónde se podrá dejar el auto ahora.

--Te tiro algunas calles del microcentro porque son muchas: Rodríguez – Rondeau, Estomba, Soler, San Martín, Mitre… Todas sobre mano izquierda.

--Bueno, pero son un montón de boxes así que ahora, si las ventas no repuntan, no habrá excusa.

--Las ventas no sólo están bajas por la falta de estacionamiento, pero muchos comerciantes los venían pidiendo, eso es verdad.

--Si, fíjate que una comerciante del Mercado Municipal empezó a juntar firmas para que se solucionen varios problemas del lugar, incluido el regreso del estacionamiento en el subsuelo.

--Vi el petitorio, pero ahí, según anunció la secretaría municipal de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, se habilitarán 28 boxes. Si bien estos cambios favorecerán al comercio, yo creo que no van a impactar demasiado.

--¿Por?

--Porque sigue siendo complicado circular, sobre todo en determinados horarios, y la gente ya se acostumbró a comprar en los minicentros barriales o bien por Internet o mandan a pedir cosas por un delivery. Y en el caso de la indumentaria, un rubro donde el centro es muy fuerte, la pandemia hizo que no sea tan necesario mantener el vestuario renovado.

--Es verdad. Vos no cambias ese saco hace años. Contame ahora el otro tema, el que causa enojo.

--No sé de qué te quejas si vos compraste ese suéter en Casa New London, je, je. En cuanto al otro tema, hay un grupo de comerciantes disgustados y preocupados por el estado de la peatonal Alsina, desde San Martín hasta el Teatro Municipal.

--¿Qué dicen?

--De todo, pero me mandaron un montón de fotos sobre su “estado de abandono”, con bancos despintados, yuyos, pegatinas de publicidad por todos lados, cestos de basura y pilotes de hormigón rotos. Pensá que son calles relativamente nuevas.

--También debe haber frentistas que no contribuyen…

--Sí, lo que dejan las palomas en la vereda y las marquesinas puede pasar días allí. Incluso hay comerciantes que se quejan porque una vez por semana pasa un camión que tira agua y termina metiéndoles la caca de paloma y el agua en los locales. Te comento que el tema de las palomas viene siendo seguido con mucha preocupación porque los proteccionistas piden que las lleven a otro lado y hacer eso, por un tema de costos, es inviable.

--Hace tiempo me adelantaste el desembarco de una conocida cadena de carnicerías en la peatonal, decisión que había dividido las aguas entre los comerciantes. ¿En qué quedó el tema?

--Sí, están trabajando en Alsina al 300, donde estuvo Tarjeta Naranja. Se viene una novedosa alternativa porque en la parte delantera habrá un “market Premium” con lo mejor de la cadena y en la parte de atrás una parrillita que se va a llamar “El hijo del carnicero” con vinos con un sistema al vacío que permitirá consumirlos en copa, de la variedad que se te ocurra, sin necesidad de pagar la botella completa.

--Interesante propuesta.

--Sí, dicen que todo va a estar muy bien decorado, con una fuerte inversión. El mercadito abrirá los primeros días de septiembre y el restaurante, que también tendrá un patio al aire libre, sobre noviembre o diciembre.

--¿Algo más del centro? El otro día vi que empezaron a demoler la casona donde funcionó El Mundo de la Pizza.

--Así es, y se me pianta un lagrimón porque durante 40 años fue un clásico. Acordate que en mayo te di todos los detalles del edificio que van a construir en el lugar, con catorce pisos y los máximos estándares en materia ecológica y de eficiencia energética. Pero esos no son los únicos cambios que vive el centro, yo te diría que estos son momentos de mudanzas.

--¿Mudanzas?

--Sí, no hace mucho se dio la de Garbarino a Donado, la de Musimundo a donde estaba Garbarino, etc, y ahora hay una más en Chiclana.

--¿Cuál?

--Dexter, la cadena de indumentaria deportiva, se muda, pero no te puedo decir su nueva ubicación porque de los dos lugares posibles, aún no me confirmaron por cuál se decidió. Así que en calle Chiclana, donde antiguamente supo funcionar la tradicional casa Lark, ahora quedará un espacio vacío.

--Esperemos que no por mucho tiempo.

--Así es. Estos son momentos de reacomodamientos porque el costo de los alquileres pesa y cada uno busca lo mejor para su bolsillo. Eso sí, estuve averiguando y Dexter sigue trabajando normalmente, con todos los puestos laborales asegurados.

--Eso es importante, sobre todo en un momento como este, donde está duro conseguir laburo…

--Sí, ¿pero no leíste lo que pasó en Misiones?

--¿Qué pasó?

--En Eldorado, Misiones, el productor citrícola Ricardo Ranger dejó echar a perder 1,5 millones de kilos de limones y 200.000 kilos de naranja porque no logró que beneficiarios de planes sociales, ante el temor a perder esas ayudas, aceptaran trabajar en blanco.

--Pensé que había sido como en el sur de Villarino y norte de Patagones, dejan tirada la cebolla porque no vale nada.

--No, pero hay otros casos, en el Valle de Lerma, en Salta, un productor perdió un 25% de la cosecha por la falta de mano de obra y dijo que los viñateros pagan hasta $ 100 el tacho, mientras lo acordado era $50; por lo que un cosechero puede cobrar un jornal de entre $ 5.000 y $ 6.000”.

--Bueno, mejor pasemos a otro tema porque abriste uno tan polémico que podríamos estar hasta el domingo que viene hablando.

--Ok, tengo uno bastante groso, pero no te puedo dar por ahora todos los detalles.

--Tirá lo que puedas entonces…

--Me comentaron que los afiliados de una prepaga muy, pero muy importante, van a estar en forma de tanto caminar.

--¿Por?

--Porque la prepaga le solicita a las farmacias que el aporte que estas le realizan suba del 15 al 23 por ciento.

--Uh… me imagino que las farmacias estarán desesperadas.

--Imaginás bien, amigo. Si aplican ese porcentaje que se les pide (23%) van a trabajar a pérdida y no sé si van a quedar farmacias en Bahía atendiendo a la mejor prepaga del país.

--Pensemos en positivo, es muy probable que la situación se normalice.

--Es verdad, y pensemos en que los afiliados no tendrán que caminar mucho para encontrar una farmacia que los atienda.

--Che, ¿no me vas a comentar nada del cierre de listas?

--Desde el punto de vista político hay varias cosas para comentar pero hoy me dominan otros pensamientos.

--No te hagas el misterioso…

--Para nada, sólo que es raro que quienes son parte del problema se presenten ahora como parte de la solución. Hace mucho que viene sucediendo esto en la Argentina, donde incluso muchos terminamos votando al menos peor.

--Ojo que hay algunas caras nuevas...

--Si, y me alegra pero no puedo decir mucho más para no hacer proselitismo, aunque en realidad todos sabemos que las cosas se cocinan mucho más arriba. Aunque acá, tanto para diputados provinciales por la Sexta como para concejales, los comicios, aunque de medio término, prometen ser interesantes, como lo fue, anoche, el cierre de listas en Juntos..

--Para algunos la pandemia estos días pasó a segundo plano...

--Tal cual, y otros afirman que en la primavera, fecha de las PASO, todo va a estar mucho mejor. Yo no veo indicios de que eso vaya a suceder, y lo que pasa en Europa merece ser tenido en cuenta, pero bueno, probablemente una vez más me equivoque.

--Vacunas están llegando.

--Sí, pero también háblame de las segundas dosis de la Sputnik y veremos qué sucede con los casos después de las vacaciones.

--¿En la zona hay mucho movimiento?

--El “Pela” estuvo en la zona serrana sacando fotos y me comentó que en la zona del Abra vio mucha gente pero en los centros poblados no tanta. Igual tengo un tema interesante para comentarte sobre las vacaciones y los viajes.

--¿Qué tenés?

--El lunes estuve en la terminal y pude ver como un chico que viajaba a Bariloche no pudo hacerlo y se quedó con el bolso en el andén porque no tenía el test de PCR negativo.

--¿Se olvidó de hacerlo?

--No, en ese caso la culpa sería de él. Sucede que el chico compró el pasaje por Internet y allí nadie le avisa que ese requisito es exigido por otras provincias. Sí te avisan en la boletería, pero en la compra digital por lo que pude ver no hay ninguna advertencia en ese sentido.

--Buen dato para quienes tienen que viajar. ¿Algo más?

--Sí. ¡Qué revuelo causó Lautaro Martínez en su visita a la ciudad!

--Ya lo creo. En el barrio privado donde vive su familia, y donde está construyendo su propia casa, hubo casi 700 metros de cola para sacarse fotos. Y también fue incesante el seguimiento que le hicieron los más pequeños cada vez que fue a entrenar con el plantel de Liniers. A cada uno de los pedidos respondió con una humildad pocas veces vista en jugadores de ese calibre.

--Y pudo ver son sus propios ojos las mejoras que se hicieron en el club con el dinero que ingresó por su transferencia a Italia.

--Me dicen que se sorprendió con el crecimiento del Zibecchi. La dirigencia aprovechó también para mostrarle la flamante iluminación del Alejandro Pérez.

--¿No trajo souvenirs?

--Sí. En esta ocasión donó distintos elementos de entrenamiento, como pelotas e indumentaria, pero lo más valioso fue la charla que le dio a los jugadores de las categorías formativas de los “chivos”.

--Leí una publicación italiana en la que mencionaban su salario. Realmente impacta las cifras que se manejan en el “Viejo Mundo”.

--No la vi, pero hoy debe andar en alrededor de 200 mil euros netos mensuales y lo puede duplicar en caso de que firme el nuevo contrato que le ofrecieron. Pero estamos hablando de un jugador que está valuado en 111 millones de euros y que fue clave para que Inter corte una racha de 11 años sin salir campeón. Vale cada centavo.

--¿Cuándo se vuelve a Italia?

--A fines de esta semana, porque el 1 de agosto tiene que arrancar la pretemporada. De lo que no estoy seguro es que siga en Milán.

--¿Puede cambiar de club?

--Hay una versión muy fuerte que dice que Real Madrid aceleraría negociaciones en el transcurso de esta semana. Se habla de una oferta de 80 millones de euros y el pase de otro jugador.

--Carlos Pablo y compañía deben estar rogando que así sea.

--¡Qué te parece! Si esto es así, a los albinegros le ingresaría un 20% del 20% que le entraría a Racing por la transferencia. Serían como 3 millones de euros más.

--¿Algo más antes de levantar campamento?

--Sí, hace rato que no te comento nada de la obra que están haciendo en la colectora de avenida Cabrera, a metros de Pilmayquén.

--¿Avanza? Recordame qué van a hacer.

--Va muy rápido, ya están por las paredes interiores. Allí la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) levanta gran enorme complejo de oficinas. Se trata de una propuesta arquitectónica muy interesante porque el edificio busca innovar en aspectos tecnológicos y de sostenibilidad, incluso con un sector interno con varias especies vegetales nativas.

--Bueno, pidamos la cuenta que ya se hizo tarde y hay que cumplir con el ritual de cada domingo.

--Ok, andá a prender el fuego que esta vez pago yo. Nos vemos en una semana.