"Jamás le dije a Ameal que el partido de Boca con Banfield estaba suspendido", advirtió Tinelli

El presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, desmintió esta noche haberle asegurado al presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, que se iba a autorizar la suspensión del partido que los xeneizes deben disputar sábado con Banfield.

Esta tarde, la institución que preside Ameal emitió un comunicado diciendo que "recibido la notificación verbal por parte del presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, de la suspensión" de dicho partido, luego de que el plantel xeneize tuviera que aislarse por siete al regresar de Brasil.



La aclaración textual ofrecida por el también presidente de San Lorenzo en uso de licencia fue la siguiente:



"Como presidente de la Liga Profesional quería contarles lo sucedido en relación con el tema de Boca Juniors y su pedido, que ingresó en el día de hoy a última hora a la Liga, para postergar su partido del fin de semana frente a Banfield y el del martes con SanLorenzo.



"En un comunicado emitido hoy por el club, aseguran que de palabra yo había decidido suspender el partido, hecho que es ajeno a la realidad y que no transmite el espíritu de nuestra Liga de decidir todo en Mesa Directiva y de acuerdo a reglamento.



"Hablé dos veces en los últimos días con el presidente de Boca. La primera vez fue al día siguiente de la eliminación en Brasil, donde le aclaré que en todo momento estuve preocupado por la situación de la delegación y que le había escrito y jamás me había respondido.



"Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no logré obtener su respuesta. Esto lo digo por sus comentarios sobre que nadie de la Liga se había comunicado con él, cosa que no es verdad.



"Allí el presidente de Boca me dijo si se podían postergar los próximos dos partidos de su equipo. Le dije que iba a intentar lograr esa suspensión después de consultar el reglamento y a mis pares de Mesa Directiva de la Liga..



"Jamás le aseguré que el partido estaba suspendido, y debido a este pedido he convocado para mañana con carácter de urgente, una reunión de Mesa Directiva de la Liga, donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes, para emitir un comunicado final".



La coincidencia con el partido del sábado es que justamente su rival, Banfield, fue uno de los más perjudicados con los contagios de Covid-19 en la pasada Copa de la Liga Profesional, con 20 casos positivos, pero igualmente debió jugar frente a Rosario Central como visitante tal como lo preveía el reglamento, con el mínimo de profesionales requerido, y terminó perdiendo 3-1 como visitante, lo que tronchó su clasificación.