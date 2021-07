Ingreso de vacunados a bares y restaurantes: "Desde un escritorio es fácil decirlo"

El gobernador Axel Kicillof anunció ayer que próximamente en la provincia de Buenos Aires se "ampliarán los aforos en fase 2, 3 y 4" para permitir un "adicional exclusivamente para personas que están vacunadas con una dosis" y que hayan cumplido el plazo de 21 días desde la inoculación contra la COVID-19.

Esta medida involucra directamente a la actividad gastronómica, uno de los rubros que se vio más afectado por la pandemia.

"Esto desde un escritorio es fácil decirlo, pero en el medio del campo de batalla es difícil de llevarlo adelante", señaló Horacio Levantesi, vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Bahía Blanca y Región Sudoeste.

Puntalmente, esta nueva implementación permitiría a los lugares cerrados pasar de tener un aforo del 30 al 50%.

"Tenemos que esperar que salga el Boletín Oficial ya que la modalidad que se aplicaría es muy confusa. Nos llevaría a tener un control en la puerta para ver si la persona que va a entrar para aumentar ese aforo tiene la vacuna y si fue vacunado hace al menos 21 días. Realmente nos sorprendió porque no hubo un contacto previo con nuestras entidades, lo que sabemos lo sabemos por los medios", agregó Levantesi.

Este nuevo procedimiento haría modificar la logística para el ingreso de los clientes.

"Tenemos que poner una persona en la puerta, que entienda, que vea que el documento de la persona coincide con el número que tiene el carnet de vacunación…. Todo ese tipo de situaciones generalmente son difíciles y conflictivas pero bueno… si eso es lo que viene, veremos", señaló.

"Esperaremos el Boletín -insistió- para ver si hay alguna otra aclaración al respecto para ver cómo se lleva adelante, hablarlo con la Municipalidad para ver cómo se hace, si ellos harán algún control… la verdad que nos sorprendió esto. Porque si bien sabemos que esto es algo que pasa en Europa, más que nada en Francia para incentivar a que la gente se vacune, me da la sensación de que no es algo para Argentina, ya que la mayoría de la gente es propensa a vacunarse. Si no lo han hecho, es porque no le ha llegado la vacuna".

Pese a todo, Levantesi señaló que "nuestra entidad siempre acata todas las normativas, es normal que así sea y así debe ser".

Y agregó: "Lo que pasa es que a veces cuando se toman este tipo de medidas, desde el escritorio se ven de una manera pero sería bueno que se hable con los actores, que por ahí charlando juntos podes encontrar una alternativa más lógica o más fácil de aplicar. Pero bueno, generalmente no es así".

En cuanto a la actualidad, el empresario gastronómico sostuvo que ésta siempre "es una de las mejores semanas del año, porque es la semana del Día del Amigo. Este año eso no se vio reflejado de la manera que siempre fue. Observamos que mañana (por hoy) hay reservas pero de pocas personas, esto es bueno aclararlo: la gente no necesita que la controlen, se controla sola. Las que eran mesas de 10 o 15 personas hoy son de 3 o 4".

Además, dio su visión de qué espera en el futuro cercano para la gastronomía local.

"Creo que tenemos por delante dos meses muy difíciles. Porque nosotros también tenemos un serio problema climático en Bahía, la gente quiere estar afuera pero hace mucho frío, más allá de que uno tenga algún sistema de calefacción no alcanza. Hay que esperar que venga un poco el calor y capaz ahí esto empiece a estar más normal", cerró.