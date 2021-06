Advierten que la carne aumentó hasta 145 % en lo que va del año

Los precios de la carne aumentaron hasta 145 % en lo que va del año y la Argentina sufre un "proceso inflacionario incontenible", advirtió hoy el representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino.

El dirigente alertó que los precios de los productos que integran la canasta básica de alimentos "no dejan de aumentar", con el consiguiente impacto social que ello provoca.

Por caso, Polino comentó que durante la primera quincena mayo, esa canasta aumentó 1,83 %, con un acumulado desde el 1 enero al 15 de mayo del 20,73%. "En la mayoría de los países del mundo no hay un aumento en el año como el que nosotros tenemos en 15 días", graficó el directivo, en declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por radio Rivadavia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Además, comentó que a pesar de las medidas que tomó el Gobierno para contener a la inflación, como Precios Cuidados o Precios Máximos, "los alimentos siguen aumentando, incluso también con una caída del poder adquisitivo del salario por la menor actividad económica que está teniendo el país".

Polino puntualizó que la carne aumentó hasta el 145% en lo que va del año (puso como ejemplo la carne picada, que se incrementó en ese porcentaje) y consideró que, como consecuencia, "los argentinos consumimos menos carne que hace 15 años". "En este proceso inflacionario incontenible que tiene la Argentina, vemos también una enorme dispersión de precios", enfatizó.

Por su parte, el analista económico Damián Di Pace estimó que la inflación de mayo trepará al 3,8 , pero los alimentos, dijo, aumentaron por encima de se porcentaje: 4,2 %. "Se esperaba un piso de 3 % para el mes pasado y estamos viendo una suba del precio de los alimentos que es muy preocupante para los argentinos", indicó el especialista en declaraciones al mismo programa radial.

Los alimentos cuyos precios más aumentaron en mayo fueron, entre otros, las tapas de empanadas (15,2 %); dulce de leche (13,8 %); manteca (9,6 %) y mayonesa (7,2 %), precisó Di Pace. Y señaló que "a eso hay que añadir el aumento de combustibles, el de indumentaria, también en mayo. La inflación no cede y lo que pensaba el Gobierno de intentar recuperar el poder adquisitivo de los argentinos, no va a poder ser: los ingresos van a perder por goleada en el segundo semestre". Asimismo, comentó que el salario mínimo "no cubre actualmente ni la alimentación, ya que apenas alcanza a US$ 150".