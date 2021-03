Exfuncionario de Bevilacqua va a juicio por una investigación de "La Nueva"

El exfuncionario de la Agencia de Innovación y Gobierno Abierto, Esteban Mirofsky irá a juicio acusado de direccionar licitaciones en beneficio de una empresa en la cual tenía participación y podría ser condenado a 6 años de prisión.

Los primeros indicios fueron dados a conocer por una investigación de "La Nueva" publicada el 17 de septiembre de 2015, donde se daba a conocer que Mirofsky había contratado a la firma Promotions SA por más de 2,5 millones de pesos a pesar de haber estado vinculado a la misma. Semanas después, el exconcejal Manuel Mendoza llevó la publicación a fiscalía y radicó una denuncia penal.

Tras varios años de investigación en sede judicial, el fiscal Mauricio del Cero pudo comprobar que los vínculos eran ciertos y ahora el exfuncionario irá a juicio acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre fines de septiembre de 2012 y comienzos de diciembre de 2015.

Si bien el juicio no tiene fecha se podría dar un debate oral bajo la modalidad de juicio abreviado.

La investigación realizada por este diario dio a conocer que Esteban Mirofsky, "podría ser el dueño de una empresa" que desde finales de 2012 hasta 2015 le facturó al municipio 2.539.800 de pesos por sacar mes a mes fotos de todas las calles de la ciudad en 360 grados.

Las imágenes servían para que los inspectores municipales controlen el estado del arbolado público, construcciones ilegales o baches, e incluso algunas son utilizadas en el mapa del asfalto que publica la comuna en su web.

Las dudas con respecto a la firma, llamada Promotions S.A, comenzaron cuando La Nueva. descubrió las millonarias contrataciones realizadas, las cuales figuran en la sección “Compras” de Gobierno Abierto.

Además de esas pruebas apareció un video aportado por una fuente que prefirió el anonimato que antes de asumir en el Municipio Mirofsky trató de borrar de internet todos los vínculos que tenía con aquella firma.

En la investigación judicial se pudo comprobar que Mirofsky hasta manejaba extensiones de tarjetas con una mujer llamada Cecilia Bancalari, que era su expareja y figuraba como socia en la empresa Promotions SA.

En sus conclusiones al momento de pedir la elevación juicio, el fiscal Mauricio del Cero asegura que "los elementos probatorios colectados en esta investigación, no hacen más que corroborar la existencia de algunas de las conductas que se traducen en un accionar irregular por parte de Esteban Mirofsky, al intervenir personalmente -en razón de su cargo-, en la contratación municipal con una empresa particular vinculada con el nombrado y con su pareja, lo que traduce un obrar sesgado por un interés que trasciende al ejercicio debido de su función publica. Mirofsky -en nombre del estado municipal participó activamente en procesos licitatorios, justamente aconsejando cual empresa debía contratarse y optando por aquella que tenia vinculaciones directas no solo con él, sino también con su pareja Cecilia Bancalari", sostuvo.

Incluso se llegó a comprobar que las licitaciones que se armaban para la adjudicación del servicio de captura de imágenes hubo empresas que ni siquiera prestaban ese servicio, por lo cual todo da a entender que la idea era direccionar la contratación hacia Promotions SA.

"Un dato difícilmente cuestionable y que da cuenta de la vinculación entre Mirofsky y Promotions S.A., es que esta última firma se registró a su nombre en la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (Nic Argentina), el dominio "imaginemedia.com.ar", en fecha 02/09/2010 y que en su registro digital se indicó como persona responsable a Esteban Mirosfky. Se consignó, además, una casilla de correo electrónico de referencia: esteban@4fsoluciones.com.ar