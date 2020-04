El ida y vuelta de Hernán Montenegro y la estrategia de Daniel Allende para convencerlo

Por Fernando Rodríguez / @rodriguezefe

Daniel Allende conoce muy de cerca a Hernán Montenegro, a quien dirigió en Villa Mitre, Olimpo y Gimnasia de Comodoro, este último equipo, con el que le quedaron algunos momentos muy grabados.

“Estábamos jugando un partido que era accesible y el que agarraba la pelota la tiraba”, recordó el “Trompo”.

En ese ir y venir, Hernán no tocaba una.

“En un minuto me miró y me preguntó: ‘¿Yo juego en este equipo?’. Inmediatamente miró a los compañeros y también les dijo: ‘Muchachos, tengo la misma camiseta que ustedes, ¿cuándo me la piensan pasar?’”, recordó.

Salieron del minuto y, tratando de evitar que se enoje, sus compañeros tomaron otra postura.

“¡Se las pasaban todas! Y él tiraba, se la jugaba, hacía todo. A los cinco minutos, el rival pidió tiempo, Hernán se acercó y dijo: ‘¿Qué pasa, juego yo solo? ¿Me las piensan dar todas a mí? ¿Ustedes no juega? Je”, rememoró Allende.

Hernán Montenegro

El técnico, también aprendió a entenderlo al “Loco” y tratar de sacarle lo mejor.

“Teníamos que viajar a jugar con Peñarol en el Superdomo y con Boca. Llegamos al aeropuerto y faltaba Hernán. No quería viajar”, recordó Daniel.

“Lo llamé por teléfono y le pregunté: ‘¿Hernán qué pasa?’. El intentó argumentarme por qué no quería viajar. Y entonces apelé a una alternativa. Le dije: ‘Vos siempre con la misma historia; y siempre te quejás de que nunca podés jugar en la posición de perimetral, como a vos te gusta para poder pasar la pelota, y ahora que vas a tener la oportunidad, porque Gaby Cocha está lesionado y yo pensaba ponerte de base, no querés viajar’", le dijo.

Naturalmente, el "Loco" se sorprendió.

"‘¿En serio vas a ponerme de base? Bueno, voy’, me dijo. Y viajó -recordó Daniel-. Esos dos partidos (Sergio) Aispurúa, que era nuestro pivot, metió 38 y 42 puntos, con Hernán, claro, pasándole la pelota”.

