El día que Jorge Faggiano le pisó la dentadura postiza a un espectador

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

En la temporada 1989, Quilmes (dirigido por Oscar Sánchez) y GEPU (con Daniel Rodríguez como DT) jugaban por el ascenso a la Liga A.

"El día del partido no nos dieron la cancha para entrenar y practicamos en la estación de trenes, sin aros. ‘Huevo’ estaba loco. A la hora del partido, como en la cancha prácticamente no había lugar, preferimos entrar en calor afuera. El ambiente no era el mejor: nos tiraron globos con pintura y nos rompieron el colectivo”, recordó Jorge Faggiano.

Definitivamente, el ambiente no era el mejor para jugar.

“Estaba todo mal –agregó-. Cuando entramos para seguir precalentando, una barrita, en la que había hinchas sin remera, con la cara pintada, con bombos y banderas, se ubicó detrás de la baranda y abajo del aro”.

En las clásicas dos filas y bandejas, se hacía complicado para los marplatenses pasar por debajo del aro.

"Nos tiraban de todo y nos escupían. En una de las vueltas –rememoró-, ví que uno escupió a Luis Fernández, uno de mis compañeros, y le voló algo de la boca. ¿Qué era? ¡La dentadura postiza!, je. Entonces, me paré y le dije: `Ahora, vení a buscarla'”.

"Obviamente –aclaró Jorge- el hombre no entró a la cancha. Lo miré, bajé la vista y le di un pisotón a la dentadura. ¡Volaron todos los dientes!. ¿Te imaginás cómo se puso? ¿Y las cosas que me dijo la gente...?, je".