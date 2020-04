El inolvidable viaje de "Huevo" Sánchez con "Cacho" Feliziani para buscar al extranjero de Napostá

Por Fernando Rodríguez / @rodriguezefe

El ocurrente Oscar "Huevo" Sánchez y su memoria lo llevaron a 1980 cuando, siendo técnico de Napostá, vivió su primera experiencia dirigiendo un equipo con extranjeros.

Y la definió, en sus redes, como muy difícil de olvidar.

El presidente del club de la avenida Alem era, por entonces, Atilio Feliziani.

Atilio "Cacho" Feliziani

"Ese año eran furor los extranjeros en Bahía Blanca. Llegaban duplas de altísimo nivel y elegirlos ya era una cuestión de suerte. No existía Google ni tanta info como ahora", recordó "Huevo".

Y "Cacho" decidió ir a buscar los extranjeros a Estados Unidos.

"Hice los contactos y teníamos para ver jugadores en Long Beach y después en Irvine. Al confirmar el viaje, 'Cacho' imaginaba esto: llegar a un buen hotel, alquilar el auto deportivo, ir como si fuéramos a Coto, elegir de una estantería donde figuren en una los pivotes, en otra los aleros, ayuda-bases y así sucesivamente", repasó.

"Luego, tener tiempo para comprar y de ahí -agregó- volver con un traje blanco y el negro bajando de la escalinata del avión".

"Esa imaginación, quizás más de Spilberg que de la realidad -comparó-, era exclusiva de 'Cacho', sin exagerar".

Llegaron a Los Angeles, fueron a un hermoso hotel y "Cacho" alquiló un Ford Mustang rojo.

Ford Mustang 1980.

"Parecíamos Batman y Robin", comparó "Huevo".

Al día siguiente fueron a presenciar un torneo de verano.

"Vimos jugadores en la playa y en la liga de Irvine. No imaginan lo que fue buscar, siendo argentinos, con un presupuesto de 1.500 dólares por mes y 'Cacho' con el 'Hue' sin saber decir ¡yes!", bromeó.

El primer elegido, un rubio angelino, lo rechazaron porque iba todos los días borracho al hotel para agradecerles.

"Seguimos buscando sin éxito y una noche en la habitación, 'Cacho' me dijo muy serio: "Hue, no lloré cuando murió Ramón (su hermano). Creéme que tengo ganas de llorar... Quedate vos, yo no aguanto más a estos negros", contó.

"Huevo" Sánchez

Tenían una última oportunidad de contratar a "un tal" Lewis Brown, quien era caro, pero el mejor.

"Fuimos a buscarlo y resulta que este jugador vivía en el barrio negro. Imaginen cuando le dijimos al taxista la dirección y nos dijo dónde era... Pero bueno, ya estábamos jugados", repasó.

"Tocamos timbre y el pivote nos recibe con una bata bordó y sus 2m11. Tenía labios anchos y una cara de loco total", definió.

"El miedo que teníamos era increíble... Comenzaron las negociaciones y acá no exagero nada: 'Sueldo, 3.800 dólares', nos aclaró, aunque nosotros habíamos ido con 1.500".

"Sí'", le dijo 'Cacho'. Yo lo miraba y no lo podía creer. Y seguimos. La comida pidió cocinarla él, porque le gustaba. Eran 500 dólares más. 'Cacho' dijo que sí otra vez. 'Pero pará' -le advertí-, tenemos canje con el Munich (restaurante de Bahía)".

"Pero siguió adelante. Pidió ¡tintorería! ¡Yo me quería gatillar, porque el Gran Capitán seguía aceptando todo! Por último, y ahí sí, casi me muero, Lewis pidió un auto. ¿Y adivinen qué dijo 'Cacho'? 'Sí, lo tenés'. Ya me daba vergüenza hasta mirarlo y me dijo: 'Va a usar el del 'Pollo' (jugador del equipo y novio de su hija)".

"Cacho" y "Huevo", hace dos años.

Concretada la negociación regresaron con la novedad que el pivot no podía viajar con ellos, sino a la semana siguiente.

"Fuimos a Aerolíneas, compramos los tickets y volvimos a Bahía rezando, sin traje blanco y sin el negro", contó "Huevo".

"Pero al final llegó. Metía de 30 puntos por partido, aunque en el último fue para atrás y lo expulsaron cuando le quiso pegar al referee. ¡Increíble!", cerró.

