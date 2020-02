Cantante de Maroon 5, enojado con el Festival de Viña del Mar: "Esto no es un concierto"

El vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, Adam Levine, creó polémica en Chile tras difundirse un vídeo de celular en el que se le escucha criticar al Festival de Viña del Mar en el que actuó anoche.



"Esto es un programa de televisión… no un concierto", se le oye decir al californiano al salir junto a la banda del escenario del anfiteatro de la Quinta Vergara, sede del popular evento chileno, considerado el mayor de música latina del mundo y emitido por televisión en diversos países.



El recital ya fue muy criticado en la redes sociales por la demora con la que comenzó pero sobre todo por la frialdad con la que se presentó el grupo y la desgana del vocalista, por no adaptarse al formato del festival y cantar todo de seguido y no hacer bises ni querer recibir la emblemática Gaviota, símbolo del evento.



Antes de comenzar el recital, los presentadores, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo ya habían avisado que los estadounidenses harían el concierto sin interrupciones y que las Gaviotas se les entregarían entre bambalinas.



Lo mismo sucedió con Morrissey en 2012, cuando el cantante británico se negó a parar su show para los cortes comerciales, como tampoco a recibir galardón o ser despedido del escenario por los conductores del evento.



Esta es la nueva noticia por fuera de lo musical que dejan otra edición del Festival de Viña del Mar.



El lunes, en la previa a la presentación de Ricky Martín, se vivieron momentos de tensión fuera del recinto por las protestas que recrudecieron en el país trasandino contra el gobierno de Sebastián Piñera.



El cantante boricua no fue ajeno a los hechos y durante su show exclamó: "Exijan lo básico, los derechos humanos, es básico, no pedimos nada. En Chile y fuera de Chile estaré contigo y siempre al tanto. Te quiero y dios te bendiga y nunca callados. Siempre con amor y con paz pero nunca callados". (Télam)