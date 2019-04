Macri, sobre la suba del riesgo país: "El mundo tiene miedo de que la Argentina vuelva atrás"

El presidente Mauricio Macri habló hoy sobre la fuerte suba del riesgo país y dijo que se debe a que "el mundo tiene miedo de que la Argentina vuelva atrás".

"Ahora está todo cruzado por la elección, el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo, aumenta el riesgo país, toman posiciones defensivas, pero yo creo que están equivocados, que los argentinos no van a volver atrás", aseguró el mandatario.

El riesgo país subió este miércoles superando los 900 puntos. El índice elaborado por el banco JP Morgan subía 70 unidades a 930 puntos básicos

"Los argentinos aprendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad, a comportamientos patoteriles no sirven, no suman. Lo que suma es escucharse, dialogar, trabajar en equipo", resaltó.

Además, Macri ratificó el rumbo económico y se mostró esperanzado con que en los próximos meses se va a empezar "a mover la cosa" y la Argentina va a demostrarle al mundo que cumple con sus compromisos.

En ese sentido, dijo que entiende a las familias que están decepcionadas con su gestión y enfatizó que "estamos en un proceso fundacional de la Argentina para que nuestros hijos tengan un futuro mejor".

A la suba del riesgo país se le suma la del dólar, que registró una fuerte escalada y ya se vende a $ 44,90, según el Banco Nación.