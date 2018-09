Ex Caipal, abandono total y en manos vandálicas

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

En la mente de muchos vecinos aún estará presente la próspera empresa Caipal, que elaboraba varios productos frescos que se ponían a la venta en el mercado local y representaba una fuente laboral para muchos puntaltenses, en toda la cadena, desde la materia prima, la elaboración y la venta.

También muchos tendrán presente cuando, al no continuar con la firma, los empleados conformaron una cooperativa de trabajo, con lo cual se reavivó la esperanza de proseguir con este emprendimiento rosaleño.

Hoy, todos estos son recuerdos. Ni Caipal ni la cooperativa de trabajo. Pero lo más preocupante aún es la situación indefinida de las instalaciones que quedaron en estado total de abandono y se encuentran sujetas al accionar vandálico. Es así como en varias oportunidades los Bomberos Voluntarios ya se hicieron presentes en el lugar para sofocar los focos ígneos, totalmente intencionales dado que allí no se cuenta con los servicios de energía ni gas.



Para los frentistas de Sáenz Peña al 400 y Bernardo de Irigoyen al 1300 también es una inquietud permanente. No sólo por la presencia de personas ajenas al sector, sino por la proliferación de insectos y roedores, considerando que en el lugar se reúnen residuos, y por el peligro que representan para sus viviendas los reiterados incendios.

Desde el ámbito político pretenden encontrar una respuesta y brindar así una solución, pero el tema no es sencillo y se debe esperar a los avances que se produzcan en la vía judicial.

En este sentido, se sabe que existe un expediente titulado Cooperativa Tambera de Punta Alta Limitada sobre quiebra en trámite, ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con fecha de inicio en agosto de 1999.

Allí se resolvió la autorización de subasta de los bienes de la empresa, entre los que está el inmueble de calle Irigoyen (tiene otro frente por Sáenz Peña).

En estos momentos, se encuentra pendiente el diligenciamiento de un mandamiento a fin de constatar el estado de ocupación de esa propiedad por parte del Juzgado de Paz de Coronel Rosales.



Consultado por La Nueva., el intendente Mariano Uset dijo que "ésta es sólo la cuestión estrictamente judicial. La situación del edificio es el residual de la Cooperativa Tamberos de Punta Alta que estuvo trabajando hasta el año 99, donde se inicia el proceso judicial. Está instalado en el inconciente colectivo que el edificio es un patrimonio municipal o un descuido municipal. Nada más lejos de eso. Al estar en un proceso de quiebra, el edificio está en manos de la Justicia y el municipio no lo puede alterar. No lo puede mejorar ni el municipio ni un particular. Tampoco, obviamente, puede empeorarlo, salvo por estos hechos vandálicos que son punibles".

"Lo que pasó hace unos días significó un hecho más de los que ya se han dado en el lugar (un incendio de proporciones con muchas pérdidas y una propagación importante si se tiene en cuenta que debieron asistir cuatro dotaciones de Bomberos, en horas de la madrugada)".



"Como municipio sí hemos tomado la decisión de cerrar algunos accesos (a la propiedad) por un tema de seguridad pública, considerando el límite legal ante el cual nos encontramos. Luego de la firma Caipal se continuó con la tarea en manos de los propios trabajadores, mediante una cooperativa que tampoco pudo avanzar en el tiempo lamentablemente".

El jefe comunal realizó luego una comparación con el edificio del ex Sanatorio Punta Alta, ubicado en Colón y Urquiza.

"La situación es completamente distinta. Ante la quiebra de la empresa y la disponibilidad del inmueble para el remate, lo adquiere el Estado provincial en fideicomiso. Como la deuda era con el Banco Provincia, ésta firma un boleto de compra venta para la recuperación de parte de esa deuda. En ese momento, lo pone a disposición del Ministerio de Salud. Desde entonces, esta cartera no hizo uso del edificio y se produjo la historia que todos conocemos, con sucesivos saqueos (y un deterioro notorio tanto en el interior como el exterior de la amplia propiedad).

Ex sanatorio.

En este caso, la comuna puede actuar.

Medidas. Uset dijo que al ser de la Provincia, "nosotros dispusimos para su custodia, la presencia de policías, cámaras y alarmas".

Desde hace dos años. "Estamos gestionando la recuperación de ese edificio para afectarlo a otros usos, que no sean exclusivamente de Salud".

Trámites. "Para ello, el inmueble tiene que pasar de Salud al Ministerio de Gobierno y de esa manera recuperarlo como un Centro Cívico, donde podríamos trasladar servicios por los que hoy tanto el municipio de Coronel Rosales como la Provincia pagan alquileres, como el Consejo Escolar, la Secretaría de Asuntos Docentes, la Jefatura y Sede de Inspectores de Educación. También alguna prestación municipal o, por ejemplo, la sede local de la Universidad Provincial del Sudoeste", explicó.



En Diputados.

Asumió en forma temporal el puntaltense Fabián Tuya.

Gestión. "Aprovechó su paso por la Legislatura para presentar un proyecto sobre el tema. Reconoció los trámites realizados hasta el momento respecto al inmueble de la ex clínica y solicitó mayor celeridad para continuar avanzando en este sentido", dijo el intendente Uset.

Posición. Tuya, integrante del partido Cambiemos en Coronel Rosales, asumió como Diputado provincial, ante el pedido de licencia de un par. El rosaleño estaba en la séptima posición en la lista de candidatos en las pasadas elecciones de 2017.

Previo a la Legislatura. Desempeñaba funciones en el Ministerio de Desarrollo Social, con sede en la ciudad de Bahía Blanca.