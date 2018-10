El crudo relato de una nena a la que le hacen bullying y le pegan en una escuela bahiense: "Me dieron la cabeza contra la pared"

Una chica de 14 años terminó hospitalizada en las últimas horas luego de que una compañera la golpeara en el ex Colegio Nacional, según confirmaron autoridades de Educación Distrital.

La adolescente y su mamá denunciaron que le hacen bullying casi todos los días en la escuela ubicada en la segunda cuadra de Sarmiento, en pleno centro de Bahía Blanca.

La chica contó que ayer le pegaron cuando estaba caminando por el pasillo para ir a la cantina.

"Me dio la cabeza contra la pared, después me tiró al piso y me pegó 4 patadas en la cara y el pecho", relató y agregó que los preceptores se quedaron mirando y que una compañera que la quiso ayudar también sufrió agresiones.

"No jodo ni molesto a nadie. No me gusta interactuar con la gente. Siempre me buscan quilombo pero trato de evitarlo. El año pasado me tuvieron que sacar de otro colegio porque me trastornaron y tuve que ir al psiquiatra y al psicólogo", narró en diálogo con Canal 9 Noticias.

Y agregó: "Me decían que me cortaba las venas, que era una depresiva... me vivían trastornando. Yo quiero pasar de grado, no quiero quedarme en el mismo lugar porque me hacen bullyng. Cansa y estoy podrida", lamentó.

La adolescente dijo también que tiene miedo de "reaccionar mal y mandarme una cagada".

"Un montón de veces me puse mal y me deprimí porque los demás no me aceptaban. Pensé en sacarme la vida, pero no, ¿Por qué?", concluyó.

"Hacemos una investigación"

La jefa de Educación Distrital, Inés Petris, confirmó el hecho aunque dijo que investigan los dichos de la mamá acerca de que es una situación que se repite constantemente.

"Estamos trabajando en el hecho puntual de esta niña y lo que la mamá manifiesta", dijo en diálogo con Canal 7.

"Esto es un hecho puntual. No es que esto pase reiteradamente ni con este nivel de preocupación que manifiesta la mamá", insistió.

Para Petris, la pelea fue entre 2 nenas que se dijeron algo y una reaccionó mal y le pegó a la otra.

"Esto implicó que se llame al 107 de emergencias y a las familias. Se la llevó al hospital para que se atienda y haga las curaciones. Ayer a la noche ya estaba en su hogar", sostuvo.

Y agregó: "Se trabaja permanentemente con profesores, preceptores y equipos de orientación escolar para habilitar la palabra y que la manera de trabajar los conflictos sea a través de sentarse y hablar de lo que se piensa y siente y llegar a un entendimiento que haga una convivencia pacífica adentro de las instituciones".

"Esto es un caso extremo. Se investiga este caso en particular pero se trabaja en general", insistió.