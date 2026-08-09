Tensión en Entre Ríos: una mujer insultó a los gritos a simpatizantes de La Libertad Avanza

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, cuando simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA) se aprestaban a inaugurar una sede partidaria en ese distrito y fueron increpados por una mujer que los insultó y les gritó improperios, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales.

El hecho fue difundido por Canal 6 de Paraná y por el diputado del Frente de Todos Marcelo Cassareto, quien confirmó el incidente.

Los simpatizantes y afiliados de LLA departían frente a la sede de la calle San Martín, en pleno centro colonense, en los preparativos para el acto inaugural, cuando fueron increpados por una transeúnte.

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La mujer a viva voz gritó “Por qué no se van todos a la p… madre que los p…” y “La Libertad Avanza, hijos de p…”.

Agregó que los entrerrianos “nos estamos cagando de hambre” y mencionó la precaria situación de su padre, que no puede afrontar un trasplante.

Los insultos, que se viralizaron en redes sociales como X e Instagram, no pasaron a mayores y los convocados al acto solo le respondieron con el tradicional “¡Viva la libertad, carajo!”.

En ese momento se encontraban presentes Roque Freitas, diputado provincial y presidente de LLA en Entre Ríos; Zuli Cauzzi, ex candidata a intendenta de Colón por ese partido, y los concejales colonenses María de los Ángeles Francia y Hermes Roy Liberman. (NA)