Tensión en Entre Ríos: una mujer insultó a los gritos a simpatizantes de La Libertad Avanza
El hecho, que se volvió viral en redes sociales, se registró cuando el partido de Javier Milei inauguraba una nueva sede en la ciudad de Colón.
Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, cuando simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA) se aprestaban a inaugurar una sede partidaria en ese distrito y fueron increpados por una mujer que los insultó y les gritó improperios, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales.
El hecho fue difundido por Canal 6 de Paraná y por el diputado del Frente de Todos Marcelo Cassareto, quien confirmó el incidente.
Los simpatizantes y afiliados de LLA departían frente a la sede de la calle San Martín, en pleno centro colonense, en los preparativos para el acto inaugural, cuando fueron increpados por una transeúnte.
La mujer a viva voz gritó “Por qué no se van todos a la p… madre que los p…” y “La Libertad Avanza, hijos de p…”.
Agregó que los entrerrianos “nos estamos cagando de hambre” y mencionó la precaria situación de su padre, que no puede afrontar un trasplante.
Los insultos, que se viralizaron en redes sociales como X e Instagram, no pasaron a mayores y los convocados al acto solo le respondieron con el tradicional “¡Viva la libertad, carajo!”.
En ese momento se encontraban presentes Roque Freitas, diputado provincial y presidente de LLA en Entre Ríos; Zuli Cauzzi, ex candidata a intendenta de Colón por ese partido, y los concejales colonenses María de los Ángeles Francia y Hermes Roy Liberman. (NA)