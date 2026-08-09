Córdoba: una intendenta interina se negó a abandonar su cargo y estuvo atrincherada en la municipalidad

Una situación inesperada generó tensión este viernes al mediodía en la localidad de Villa Santa Cruz del Lago, en Córdoba. Andrea Romanutti, quien ocupaba de manera interina la intendencia, permaneció dentro de la municipalidad y se negó a abandonar el cargo después de que el Concejo Deliberante resolviera desplazarla.

La decisión del cuerpo legislativo fue tomada por unanimidad y estableció que Griselda Llanos, hasta ese momento presidenta del Concejo Deliberante, debía quedar al frente del Ejecutivo municipal.

El conflicto derivó en una reunión entre concejales y la cúpula policial en la sede del Concejo, donde comenzaron a analizar cómo avanzar frente a la negativa de Romanutti a acatar la resolución.

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Romanutti había llegado al Ejecutivo municipal de manera interina hacía aproximadamente seis meses. Su designación se produjo después de que el intendente Omar De Giovanni, su esposo, solicitara una licencia médica.

Ante una nueva extensión de esa licencia por enfermedad, el Concejo Deliberante decidió intervenir en la sucesión temporal del Ejecutivo y definir quién continuaría al frente de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago. En ese contexto, los concejales resolvieron desplazar a Romanutti y designar en su lugar a Llanos.

La funcionaria, sin embargo, rechazó la medida y permaneció en las dependencias municipales. Según trascendió, su decisión fue no abandonar el cargo pese a la resolución adoptada por los concejales.

La negativa de Romanutti generó un escenario de tensión institucional y obligó a las autoridades locales a evaluar los pasos a seguir.

Mientras la intendenta interina continuaba dentro de la municipalidad, concejales y la cúpula policial se reunieron en el Concejo Deliberante para definir cómo proceder ante la situación.

Finalmente, Romanutti aceptó la decisión del Concejo y luego de varias horas, abandonó la municipalidad. (TN)