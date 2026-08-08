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Rugby.

Sociedad Sportiva y Argentino perdieron de local en su vuelta al Regional Pampeano A

Las Palomas cayeron ante Sporting (35-31) y El Chancho cedió ante San Ignacio (26-19). Derrota de El Nacional en su visita a Santa Rosa RC.

El salto de Pablo Cerljenko para asegurar esa pelota para Argentino. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Saldo negativo para los representantes bahienses dejó este sábado la reanudación del Regional Pampeano A de rugby.

Por la sexta fecha y en la parte alta de la tabla de posiciones, Sociedad Sportiva cayó ante Sporting (Mar del Plata) por 35 a 31.

Este cotejo fue arbitrado por Esteban Szelagowski (Sur) y se llevó a cabo en La Carrindanga, donde al cabo del primer tiempo ganó el XV bahiense por 9 a 6.

En el complemento y con cuatro tries (tres convertidos) la visita marcó un quiebre y se llevó los 4 puntos de nuestra ciudad.

Los puntos del XV blanco llegaron por tries en el complemento de Thiago Loiacono (57m. y 76m.), Alan Martínez (70m.) y un try penal. Además hubo 3 penales convertidos por Mateo Köhler. 

A pesar de la derrota y de caer de la punta, por su reacción de juego para no dejar escapar la victoria, Las Palomas recortaron en el marcador y se quedaron con un valioso punto bonus para quedar en el 3º lugar.

En los encuentros preliminares también hubo triunfos de Sporting: 18-14 en Intermedia y Preintermedia (22-21). 

En el otro cotejo jugado en nuesta ciudad Argentino también cayó en casa y aseguró un punto extra en la derrota frente a San Ignacio por 26 a 19.

En el Country arbitró Santiago Bevaqua (Sur). Al finalizar la primera etapa el éxito parcial fue del elenco marplatense por 8 a 7.

Los puntos del Chancho fueron por tries de Matías d'Empaire (40m.), Pablo Cerljenko (55m.) y Nicolás Marengo (80m.), con dos conversiones de Pedro Selvarolo.

Argentino se dio el gusto de ganarle a San Ignacio en Intermedia (38-22), mientras que cayó en Preintermedia por 49-12.

En otros encuentros, Mar del Plata Club le ganó a Universitario (Mar del Plata) por 30-21 con punto bonus y es el nuevo líder del TRP A.

Además, Comercial superó a Los Cardos por 24 a 19.

La séptima fecha va el sábado próximo con Sporting-Argentino, Universitario (M)-Sociedad Sportiva, Los Cardos-Mar del Plata Club y San Ignacio-Comercial.

Ganó Santa Rosa RC

Este sábado se jugó un encuentro correspondiente a la fecha 4 del Regional Pampeano UROBA-Sur.

El Nacional cayó en su visita a Santa Rosa RC por 44 a 8 en Primera, cotejo arbitrado por Rodrigo Lofvall (Alto Valle).

También en Intermedia fue éxito del conjunto pampeano, por 32-0.

La quinta jornada va el próximo fin de semana del sábado 22 y domingo 23 del corriente con estos partidos: Kamikazes-Punta Alta RC, El Nacional-Pico RC e Indios-Santa Rosa RC.

Con el triunfo en la división principal Santa Rosa RC mantuvo el invicto y amplió su ventaja en la zona 1, donde lidera con 19 puntos, seguido por El Nacional (10) y Punta Alta RC (0).

Recordamos que al finalizar la fase clasificatoria jugarán la final los primeros de cada grupo. En el sector 2 el puntero es Pico RC.

  

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