La UNS organiza una nueva edición de la jornada sobre género, igualdad y Derecho
La actividad se iniciará este lunes a las 15 en el rectorado de Colón 80, donde disertarán las especialistas en la temática Mary Beloff, Aída Kemelmajer, Laura Giosa y Diana Maffía. Es abierta a todo público.
Este lunes se llevará a cabo una nueva edición de las jornadas sobre "Género, igualdad y Derecho" a cargo de especialistas en la temática, que cuentan con la organización del departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur.
La actividad comenzará a las 15, en el aula Magna del rectorado de la UNS en avenida Colón 80, con palabras del decano de la carrera, Sebastián Arruiz, y de la fiscal Claudia Lorenzo, directora de la Clínica de violencia de género del departamento de Derecho.
En primer turno la jurista y docente Mary Beloff se referirá a los debates sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, en tanto que a las 16.30 se escuchará a la magíster Laura Giosa disertar acerca de la participación equitativa de género en los cargos públicos.
Media hora más tarde expondrá la mendocina Aída Kemelmajer, exjueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien abordará el tema "Género y discurso de odio".
Posteriormente se le entregará el doctorado honoris causa de la UNS a la doctora en Filosofía, Diana Maffía, y a continuación tomarán la palabra Pamela Tolosa, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, y el rector de la UNS, Daniel Vega.
Ciudadana ilustre
Autoridades del Concejo Deliberante entregarán el título y la distinción de ciudadana ilustre de la ciudad.
Después Maffía disertará sobre Epistemología y crítica feminista del Derecho.
En su conferencia, la filósofa reflexionará acerca de los aportes de la teoría feminista a la construcción del conocimiento jurídico y al fortalecimiento de una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género.
La disertación se podrá ver en vivo por el canal de Youtube “Audiovisuales UNS”.
La actividad es para público general y los interesados en participar deben inscribirse en https://derecho.uns.edu.ar/jornadas-genero-igualdad-derecho/
Estas jornadas constituyen un ámbito de intercambio académico destinado a estudiantes, docentes, profesionales y público interesado.
El fin es promover el análisis de los principales debates contemporáneos en materia de género, igualdad, participación política y derechos humanos desde una mirada interdisciplinaria.