La UNS organiza una nueva edición de la jornada sobre género, igualdad y Derecho

La jornada se desarrollará este lunes en el rectorado de la UNS, ubicado en Colón 80.

Este lunes se llevará a cabo una nueva edición de las jornadas sobre "Género, igualdad y Derecho" a cargo de especialistas en la temática, que cuentan con la organización del departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur.

La actividad comenzará a las 15, en el aula Magna del rectorado de la UNS en avenida Colón 80, con palabras del decano de la carrera, Sebastián Arruiz, y de la fiscal Claudia Lorenzo, directora de la Clínica de violencia de género del departamento de Derecho.

En primer turno la jurista y docente Mary Beloff se referirá a los debates sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, en tanto que a las 16.30 se escuchará a la magíster Laura Giosa disertar acerca de la participación equitativa de género en los cargos públicos.

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Media hora más tarde expondrá la mendocina Aída Kemelmajer, exjueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien abordará el tema "Género y discurso de odio".

Posteriormente se le entregará el doctorado honoris causa de la UNS a la doctora en Filosofía, Diana Maffía, y a continuación tomarán la palabra Pamela Tolosa, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, y el rector de la UNS, Daniel Vega.

Ciudadana ilustre

Autoridades del Concejo Deliberante entregarán el título y la distinción de ciudadana ilustre de la ciudad.

Después Maffía disertará sobre Epistemología y crítica feminista del Derecho.

En su conferencia, la filósofa reflexionará acerca de los aportes de la teoría feminista a la construcción del conocimiento jurídico y al fortalecimiento de una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género.

La disertación se podrá ver en vivo por el canal de Youtube “Audiovisuales UNS”.

La actividad es para público general y los interesados en participar deben inscribirse en https://derecho.uns.edu.ar/jornadas-genero-igualdad-derecho/

Estas jornadas constituyen un ámbito de intercambio académico destinado a estudiantes, docentes, profesionales y público interesado.

El fin es promover el análisis de los principales debates contemporáneos en materia de género, igualdad, participación política y derechos humanos desde una mirada interdisciplinaria.