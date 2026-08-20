“La locura de los pañuelitos verdes”: Milei relacionó el aborto con la baja natalidad

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la legalización del aborto en la Argentina y la relacionó con la caída en la cantidad de nacimientos que se registra en el país desde hace más de una década.

Durante su discurso de este jueves en el Council of the Americas, el mandatario centró buena parte de su exposición en la marcha de la economía y dedicó un pasaje a la cuestión demográfica.

“Si una característica del crecimiento es el rendimiento del capital, también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho, estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó, en referencia al símbolo utilizado durante la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

El jefe de Estado relacionó de manera directa la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en diciembre de 2020, con la baja en la tasa de natalidad. “Hoy, la Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de la natalidad que permita la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos cuesta caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional”, sostuvo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según los registros de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, la cantidad de nacimientos en la Argentina viene en descenso sostenido desde 2014, seis años antes de la aprobación de la ley de IVE.

En 2014 se registraron 777.012 nacidos vivos. Para 2020, año en que se sancionó la norma, la cifra ya había caído a 533.299, una baja del 31,4% producida antes de que la ley entrara en vigencia. La tendencia continuó en los años posteriores: en 2024, último dato disponible, se contabilizaron 413.135 nacimientos, un 22,5% menos que en 2020.

La reducción también alcanzó a la fecundidad adolescente, que retrocedió incluso más que la tasa general: en 2023 se registraron 11,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres adolescentes, una caída del 64% respecto de 2005.

Según el Banco Mundial, la caída de la natalidad en América Latina se registra desde hace más de medio siglo y se profundizó a partir de 2010 en países como Chile, Costa Rica, Uruguay y la Argentina. Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala, además, que la fecundidad viene descendiendo a nivel mundial desde 1990.

Entre los factores que menciona la entidad internacional aparecen la incorporación de las mujeres al mercado laboral, el aumento del nivel educativo, las dificultades para compatibilizar el trabajo con la crianza y la mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos. (con información de TN)