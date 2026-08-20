La CGT y las CTA reclamaron “un programa de refinanciación de deudas” para revertir la morosidad récord

Manifestantes de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales marcharon a las puertas del Ministerio de Economía para reclamar contra el endeudamiento familiar y la morosidad récord que registra el país, y exigieron que el gobierno de Javier Milei impulse “un programa de refinanciación de deudas”.

Los referentes de esas organizaciones entregaron en el Palacio de Hacienda un documento con reclamos para revertir esa situación y no hubo acto con discursos, ya que no se montó un escenario.

Frente a este cuadro de situación, exigieron a la Casa Rosada "cumplir con la función de regulación del BCRA respecto a los niveles de tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, las aplicaciones financieras, billeteras virtuales y todo medio susceptible de endeudamiento con personas físicas".

Además, en el escrito pidieron "analizar la situación de endeudamiento de las Pymes que compromete su capital de trabajo y amenaza la continuidad de su actividad poniendo en juego las fuentes de trabajo"

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Y también "la puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas que atienda el alarmante nivel de morosidad, incluyendo niveles de tasa acordes a la evolución de los ingresos".

En la marcha estuvieron los miembros del triunvirato de la CGT, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, y otros referentes de la central, como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

"El endeudamiento es una política de gobierno. Hoy movilizamos al Ministerio de Economía contra un modelo que empuja a las familias argentinas a endeudarse para comer, pagar el alquiler y sostener los servicios básicos. Basta de usura", sostuvo además la CGT en su cuenta de X.

Debido a que las columnas marcharon hacia la sede ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 250, en las inmediaciones de Plaza de Mayo, se produjeron interrupciones totales y parciales en el perímetro delimitado por las avenidas Paseo Colón, Leandro N. Alem, Av. de Mayo y Belgrano, afectando de manera directa el recorrido del metrobús y los accesos desde la zona sur del conurbano hacia el microcentro.

¿Qué dice el documento que entregó la CGT?

"El equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes y reactivar la producción y el consumo y poner en marcha la economía real", comienza expresando el documento.

"La situación económica está golpeando cada vez con más fuerza a las familias trabajadoras y también a las empresas que producen y generan empleo" y sigue diciendo que "a la caída de los ingresos y el deterioro del consumo, se le suma el costo elevado del endeudamiento que sufren familias y PYMES que está haciendo que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes, pagar las cuotas y sostener las actividades productivas".

Además, agrega que "el crecimiento de la mora financiera formal ya sea a través del sistema bancario u otros canales financieros, es el reflejo de una economía que está perdiendo capacidad de ahorro, de consumo y de producción. Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo".

También resalta que es "mucho más complejo aún es el escenario de aquellas familias que, imposibilitadas de acceder al crédito a través de canales formales, se ven obligadas a recurrir a vías informales de financiamiento, incluso para poder cubrir sus necesidades básicas, y son víctimas de intereses usurarios exponiéndose a situaciones más dramáticas aún".

"Frente a esta situación, es necesario que las políticas públicas atiendan esta problemática que agrava aún más la crisis socioeconómica. La posibilidad de refinanciar las deudas, extendiendo los plazos y reduciendo transitoriamente la presión de las cuotas, puede permitir que las familias recuperen capacidad de consumo y que las empresas puedan sostener su producción", suma y, cierra diciendo que "el objetivo es liberar recursos para volver a poner en marcha ese círculo virtuoso que une ingresos, consumo, producción y empleo".

Respecto de la situación, en el inicio de la movilización el referente de la CTA Autónoma y secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló: “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”.

Y aseguró que “el Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir”.

En este contexto, Aguiar apuntó contra Milei al decir que “el presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en unos 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos”.

Por eso, sostuvo que “es un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo”, marcó Aguiar quien luego sostuvo que “es increíble que hayan beneficiado con 68.000 millones de dólares en contribuciones a Mercado Pago y que los ciudadanos tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional”.

Según los propios datos del Banco Central, son más de 20 millones de personas las que mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en la Argentina. Además, la morosidad de las familias se cuadriplicó desde diciembre de 2023 y llegó al 17,5% de los créditos personales. (NA)