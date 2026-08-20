Ambulancias en ligas amateur: "La salud de los jugadores debe ser prioridad"

El episodio registrado en la liga de fútbol amateur del club Universitario, donde la llegada de una ambulancia demoró alrededor de 45 minutos tras el accidente sufrido por un jugador, volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad y atención médica en los predios deportivos.

En ese contexto, Sebastián Marchese, presidente de la LIDA (Liga Profesionales de Deportes Amateurs), se manifestó a través de las redes sociales y consideró que este tipo de situaciones deben llevar a "replantear seriamente la organización de estos torneos".

"No se trata solo de competir: se trata de cuidar la vida", sostuvo Marchese, quien remarcó que la prevención debe ocupar un lugar central en las competencias deportivas amateur.

Desde LIDA, según explicó su presidente, una de las principales medidas adoptadas es la exigencia de una planilla médica obligatoria, acompañada por estudios que certifiquen la aptitud física de cada jugador y jugadora.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Destacó que ese mecanismo permitió detectar durante los últimos años enfermedades cardíacas en varios integrantes de la liga, quienes pudieron recibir tratamiento de manera oportuna. "Esa es la diferencia entre mirar para otro lado y asumir la responsabilidad", afirmó.

Pero además de los controles previos, el dirigente puso el foco en la atención ante una eventual emergencia durante los partidos. En ese sentido, sostuvo que no alcanza con contar con un número telefónico para solicitar asistencia médica.

"Cuando hay cientos de personas reunidas, el tiempo de respuesta puede marcar la frontera entre la vida y la muerte", señaló.

Como ejemplo, explicó que en LIDA decidieron contar con una ambulancia de alta complejidad y un médico de manera permanente en los predios donde se desarrollan las actividades.

Marchese reconoció que se trata de un costo elevado para una competencia amateur, aunque consideró que es una inversión necesaria cuando está en juego la salud de jugadores y espectadores.

En la LIDA hay una ambulancia permanente: cuesta $123.000 la hora, más otros $300.000 del médico, son alrededor de $ 1.200.000 por sábado; es decir, unos $5.000.000 por mes. "Sí, es un costo elevado, pero lo barato, en estas circunstancias, termina siendo caro", sostuvo. Para jugar en dicha liga, el socio LIDA paga una cuota de $52.000 mensuales y el socio del club Argentino, $30.000.

"El deporte amateur merece organización seria y compromiso real. No podemos seguir naturalizando la precariedad en nombre de la pasión", expresó Marchese.

Y concluyó: "La salud de los jugadores y del público debe ser prioridad. Porque siempre, en cualquier cancha, es mejor prevenir".