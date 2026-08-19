Patricia Bullrich pidió "más velocidad” para recuperar la actividad económica

Patricia Bullrich defendió el rumbo económico del Gobierno, al que definió como “parte de un proceso de transformación profundo”, pero advirtió que el Ejecutivo necesita “más velocidad” en los resultados para que estos repercutan en la percepción general.

“Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana. No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro”, enfatizó la jefa de la bancada oficialista a través de un posteo en sus redes sociales.

Trascendió que los dichos de Bullrich corresponden a una charla que mantuvo recientemente con un grupo de empresarios en el barrio porteño de Palermo Chico, a pocas cuadras del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La observación de la senadora porteña es un diagnóstico compartido en varios sectores del Gobierno, que analizan con preocupación el hecho de que la estabilización que impulsa el plan económico todavía no se traduce en una mejoría de las condiciones de vida para buena parte de la población.

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“Toto (Caputo) está tirando propuestas todo el tiempo para tratar de reactivar el consumo: créditos en dólares, bajar impuestos, pero eso está todo verde”, advirtió una fuente del oficialismo, que descarta cualquier posibilidad de que Javier Milei pueda autorizar algún tipo de medida distributiva.

“Está en las antípodas de sus ideas. Difícil que te sorprendan con algo así, aunque sepan que si no hacen algo, la elección va a estar complicada. Si la gente no registra un repunte en el bolsillo, por más que le digas que bajaste la inflación, vas a estar ajustado”, reconoció la misma fuente. (TN)