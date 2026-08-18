Patagones: nuevas herramientas para la prevención del suicidio

Carmen de Patagones fue escenario de una Jornada de Identificación y Prevención del Suicidio, una propuesta orientada a fortalecer las herramientas de profesionales, instituciones y integrantes de la comunidad para la prevención y el abordaje de situaciones vinculadas al suicidio.

La actividad contó con la participación de especialistas de la Asociación Red Argentina de Suicidología, autoridades municipales, concejales, representantes de la Jefatura Distrital de Educación, referentes comunitarios y vecinos.

Durante la apertura, el intendente Ricardo Marino estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Amílcar Zafe; el coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte; funcionarios municipales y concejales.

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La jornada tuvo como disertantes a Marcelo Mandri, presidente de la Asociación Red Argentina de Suicidología, negociador en situaciones de crisis y suicidólogo; el licenciado Marcelo Della Mora, psicólogo y suicidólogo; el licenciado Mariano Marillán, especialista en vínculos, adolescencia y familia; y Adrián Moreno, periodista y escritor.

La propuesta fue declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante mediante la Resolución Nº 4868, aprobada por unanimidad.

La declaración destacó la importancia de la capacitación y del trabajo desarrollado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Género en materia de prevención y promoción de la salud mental.

“Todos tenemos que asumir alguna responsabilidad”

Durante su exposición, Marcelo Mandri destacó el crecimiento del trabajo comunitario en prevención que la Asociación viene desarrollando en la región desde hace aproximadamente seis años.

El especialista remarcó que cuando una persona manifiesta que “no quiere vivir más”, esa expresión no debe ser interpretada simplemente como un llamado de atención, sino como un posible pedido de ayuda. En ese sentido, señaló que familiares, amigos, compañeros de trabajo e integrantes de distintos ámbitos de la comunidad pueden desempeñar un papel importante en la prevención.

Mandri valoró además que el Estado impulse jornadas de capacitación de estas características, al considerar que representan una señal de voluntad para comenzar a desarrollar políticas públicas específicas de prevención.

Al mismo tiempo, advirtió que la problemática no puede quedar exclusivamente en manos del sistema de salud mental. “Si nosotros pensamos que Salud Mental va a solucionar todos los problemas que existen sobre la problemática del suicidio, no va a pasar”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que el suicidio es una problemática que atraviesa a toda la sociedad y que requiere el compromiso de diferentes sectores. “Todos tenemos que asumir alguna responsabilidad”, afirmó.

Capacitación y abordaje comunitario

Por su parte, el intendente Ricardo Marino agradeció la presencia de los profesionales de la Red Argentina de Suicidología y destacó la importancia de generar espacios de formación y reflexión.

“Es un honor hoy poder estar acompañando esta jornada junto a profesionales de la Red Argentina de Suicidología. Agradezco a cada uno por traer herramientas claves para identificar, prevenir e intervenir a tiempo”, expresó.

El jefe comunal consideró que este tipo de encuentros pueden contribuir a salvar vidas e invitó a los vecinos a involucrarse activamente en las iniciativas de prevención.

“Los invito a ser parte, a preguntar y a sumarnos unidos a cada iniciativa y a cada jornada”, manifestó Marino, quien remarcó que “trabajar en la prevención es responsabilidad de todos”.

Durante la jornada se abordaron herramientas para la identificación, prevención e intervención, el acompañamiento y la actuación ante situaciones de crisis desde una perspectiva comunitaria y de promoción de la salud mental.

Otro de los ejes fue el rol de los medios de comunicación en el tratamiento responsable de la problemática, con el objetivo de promover una comunicación que contribuya a la prevención.

La iniciativa buscó así generar un espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión, fortaleciendo las capacidades de la comunidad para detectar señales de alerta, acompañar y actuar de manera responsable.

La propuesta busca generar un espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión, fortaleciendo las herramientas de profesionales, instituciones, referentes comunitarios y de la comunidad en general para la prevención.