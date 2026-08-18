España: sismo de magnitud 4,7 en Granada obliga a desalojar parte de la Alhambra

Un terremoto de magnitud 4,7, con epicentro en Granada, en la localidad de Gójar, España, obligó a las autoridades a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) español, el sismo ocurrió esta mañana a las 10:37 a.m. (hora local) y posteriormente se produjeron cuatro réplicas, una de ellas con intensidad 4 en Churriana de la Vega.

Además, el IGN registró un temblor de 2,9 con epicentro en Padul, otro de 2,8 con epicentro en Alhendín y uno más, esta vez de 2,6, en Las Gabias.

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La Junta de Andalucía confirmó que hay tres heridos leves, mientras que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detalló las características del evento telúrico, que provocó más de 80 llamadas al servicio de emergencias.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, solicitó “máxima prudencia” ante los nuevos sismos.

En su cuenta de X, el funcionario informó que “los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor”.

Entre las medidas preventivas, el Metro de Granada redujo la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada pidió a la población seguir las medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.

Este nuevo fenómeno ocurre luego de que el pasado sábado un terremoto de magnitud 5 azotara también el sur de España, con epicentro en el municipio de Alhendín, también en Granada. (NA)