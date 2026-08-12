Ahora tu voz también tiene un lugar en La Nueva.

En La Nueva. creemos que el periodismo no termina cuando se publica una noticia. Muchas veces, la conversación que se genera a partir de ella es tan valiosa como la información misma. Por eso, desde hoy incorporamos una nueva herramienta que permitirá a nuestros lectores comentar las notas, intercambiar opiniones y participar del debate directamente en nuestro sitio.

Queremos que este nuevo espacio sea un punto de encuentro para la comunidad de La Nueva.: un lugar donde se pueda expresar acuerdos y desacuerdos con respeto, aportar información, compartir experiencias y enriquecer cada tema con distintas miradas.

¿Cómo funciona?

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Comentar es muy sencillo.

Si ya tenés una cuenta de La Nueva., no necesitás registrarte nuevamente. Utilizás el mismo usuario con el que ingresás habitualmente al sitio.

La primera vez que participes, el sistema te pedirá elegir un alias (un apodo) con el que aparecerán publicados tus comentarios. Ese alias estará acompañado por un número identificador que permitirá diferenciar a usuarios con nombres similares.

Una vez configurado, ya podrás comentar, responder a otros lectores y señalar con un "Me gusta" aquellas intervenciones que consideres valiosas.

Además, los comentarios aparecerán en tiempo real, sin necesidad de recargar la página, haciendo que la conversación sea más dinámica.

Un espacio para debatir con respeto

La participación estará acompañada por un sistema de moderación que ayuda a filtrar automáticamente contenidos ofensivos, violentos o spam. A su vez, el equipo de La Nueva. supervisará la conversación para mantener un ámbito de intercambio respetuoso y constructivo.

Nuestro objetivo no es solamente abrir un espacio para opinar, sino construir una comunidad donde el diálogo sea enriquecedor para todos.

También habrá debates especiales

En algunas notas, especialmente aquellas que plantean temas de fuerte interés público o diferentes posiciones, los comentarios podrán dar paso a foros de debate. Allí los lectores podrán elegir entre distintas posturas, votar y argumentar sus opiniones, generando conversaciones aún más ordenadas y participativas.

Te invitamos a participar

Cada noticia puede ser el comienzo de una buena conversación. Queremos conocer tu opinión, leer tus aportes y seguir construyendo, entre todos, una comunidad cada vez más participativa.

Porque informar es nuestra tarea. Escucharte también.