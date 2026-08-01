Crisis migratoria: la Unión Europea apoyó a España por la situación en Ceuta

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, reiteró que España cuenta con el respaldo pleno de la Unión Europea para enfrentar la crisis migratoria que se desató en Ceuta en los últimos días.

Según expresó, la UE considera que la situación exige una reacción conjunta y contundente, especialmente cuando se trata de la protección de las fronteras exteriores del bloque.

Brunner subrayó que la Unión debe actuar de manera “decidida, rápida y unida”, y remarcó que la solidaridad entre los Estados miembros es un principio esencial en momentos de presión migratoria.

Sus declaraciones se produjeron tras conocerse la convocatoria a una reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE, prevista para el próximo martes, en la que se analizará la evolución del escenario en Ceuta y las medidas que podrían adoptarse a nivel comunitario.

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La crisis se agravó luego de que, entre el jueves y el viernes, miles de personas intentaran ingresar a territorio español desde Marruecos a través del espigón del Tarajal, en un movimiento masivo por vía marítima que dejó un saldo trágico.

En el lado español se confirmaron 67 fallecidos, mientras que organizaciones de derechos humanos en Marruecos estiman que el número total podría ascender a 130 víctimas, aunque esa cifra aún no cuenta con verificación oficial.

Brunner insistió en que la UE seguirá acompañando a España en la gestión de la emergencia y en la implementación de medidas que permitan contener la situación, asistir a los afectados y reforzar la seguridad en la frontera. También destacó que la crisis evidencia la necesidad de profundizar la cooperación con Marruecos y de avanzar en políticas migratorias europeas más coordinadas y sostenibles.

Las autoridades españolas mantienen un operativo permanente en la zona, ante el incremento de grupos que buscan acceder al territorio europeo por los pasos que conectan con Marruecos. La tensión se trasladó también a Melilla, donde se registraron movimientos similares y un estado de alerta constante por parte de las fuerzas de seguridad. (Con información de NA)