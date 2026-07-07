“Por fin va a descansar en paz”: el alivio del hermano de “Lechuga” Pérez Algaba tras el veredicto

El hermano de Fernando Pérez Algaba, el empresario que fue brutalmente asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023 en el partido bonaerense de General Rodríguez, expresó este martes su felicidad luego de que Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil sean declarados culpables por el jurado popular: "Por fin va a descansar en paz".

Rodolfo Pérez Algaba valoró el trabajo de la fiscal Marcela Diamundo, y sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes lograron acreditar la responsabilidad de los implicados.

"Me tengo que sacar el sombrero con el trabajo que realizaron ellos. No me alcanzan las palabras para agradecerles. Estoy super contento de que se haya hecho justicia y que los tres se coman una cadena perpetua. Ahora seguramente iremos por el resto", consignó.

En este sentido, resaltó que su hermano "por fin va a descansar en paz" y reconoció que las defensas "buscaron mil coartadas" para salvar a sus clientes, pero el jurado popular "supo sacar bien el veredicto".

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Los 12 miembros hallaron responsables a Pilepich, Vargas y Gil por el delito de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego, cuya única pena es la prisión perpetua.

La audiencia de cesura todavía no tiene fecha establecida y la dará a conocer el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo Tribunal.

El caso

Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, adonde había ido para cobrar una deuda que tenía con el imputado Pilepich, según la acusación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyuelo en el sur del Gran Buenos Aires. Parte del cadáver fue encontrada dentro de una valija y una joven trans que en principio había sido imputada porque la maleta era de su propiedad, finalmente fue sobreseída y no irá a juicio.

La principal hipótesis es que fue asesinado para dejar sin efecto una deuda de 200 mil dólares por cuatro departamentos que reclamaba.

La querella sostiene que el móvil del homicidio fue el dinero y considera que tanto Pilepich como Vargas planearon el ataque, la gestora le tendió una trampa a Pérez Algaba al trasladarlo hasta un campo de General Rodríguez, Gil y Carrizo ayudaron a trasladar el cadáver, mientras que el comisario se encargó de desmembrarlo y ocultarlo en las valijas para luego esparcirlo en un arroyuelo de Ingeniero Budge. (NA)