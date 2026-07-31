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Villarruel contra Milei: “Me preocupa que el presidente replique insensateces”

También criticó duro a la diputada Lemoine, a quien llamó “cerebro de microbio”.

Victoria Villarruel (N/A)

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a criticar al presidente Javier Milei y sostuvo que siente "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", disparó Villarruel en un mensaje en su cuenta de X, al responder un planteo de otro usuario.

Al respecto, agregó: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez". 

"Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido que mencionó la vicepresidenta.

Es que Lemoine había publicado un mensaje en el que vinculó a Villarruel con distintos dirigentes peronistas y la acusó de integrar una supuesta maniobra política contra Milei, lo cual provocó la reacción de la vice.

Al ver una captura del reposteo, la vicepresidenta respondió: "¿Esta locura galopante la retwitteó el presidente? Parece contagioso el delirio". (NA)

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