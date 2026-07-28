El Gobierno y Starlink llevarán internet satelital a 6.000 escuelas rurales de todo el país

El Gobierno Nacional anunció un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones y la empresa Starlink para llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y establecimientos ubicados en zonas aisladas de la Argentina, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas para cientos de miles de estudiantes y docentes.

La medida fue oficializada por la Vocería Presidencial, luego de que el presidente Javier Milei la adelantara durante su discurso en la inauguración de la 138ª Exposición Rural de Palermo.

Según informó el Gobierno, el programa beneficiará tanto a escuelas estatales como a instituciones privadas de cuota cero que actualmente cuentan con una conectividad limitada o directamente no tienen acceso a internet.

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que trabajará junto con las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar los establecimientos que serán incorporados.

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El proyecto se desarrollará mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado.

Starlink, por su parte, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk, aportará 6.000 kits completos de conectividad, que incluyen antenas, equipos, accesorios, logística y dos años de servicio de internet prioritario de ultra baja latencia, con una capacidad de hasta 5 terabytes de consumo por escuela.

De acuerdo con la información oficial, esa contribución representa una inversión cercana a los 10 millones de dólares.

Por su parte, el Fondo del Servicio Universal, administrado por ENACOM, destinará alrededor de 12 millones de dólares para financiar el tercer año del servicio, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de toda la red, por lo que la inversión total del programa alcanzará aproximadamente los 22 millones de dólares. (con información de NA)